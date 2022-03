Machtwechsel Südkorea: Yoon siegt bei Präsidentenwahl

Es war ein knappes Rennen zwischen den Präsidentschaftskandidaten der regierenden Demokratischen Partei und der konservativen Partei „Macht des Volkes".

Die Südkoreaner haben den konservativen Oppositionspolitiker Yoon Suk-yeol zum neuen Präsidenten gewählt. Der Kandidat der Mitte-Links-Regierungspartei, Lee Jae-myung, habe seine Niederlage eingeräumt und Yoon zum Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert, meldete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit). Yoon bezeichnete seine Wahl als "großen Sieg des Volkes". Er hatte auch eine härtere Gangart im Atomkonflikt mit Nordkorea angekündigt.

Yoon und Lae hatten sich bei der Wahl ein knappes Rennen um die Nachfolge von Präsident Moon Jae-in geliefert, dessen Amtszeit im Mai endet. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,1 Prozent, wie die staatliche Wahlkommission am Mittwoch mitteilte. Damit lag sie nur leicht unter dem Wert der Wahl 2017.

Der neue Staatschef beginnt seine Amtszeit im Mai. Für die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens hat die Präsidentenwahl eine enorme Bedeutung. Im Präsidialsystem des Landes laufen fast alle wichtigen Entscheidungen über das Staatsoberhaupt.

Nachbar Nordkorea im Fokus

Der Konservative Yoon Seok-youl von der oppositionellen „People Power Party", ein Ex-Generalstaatsanwalt, der als Sonderermittler die inzwischen wieder begnadigte Ex-Präsidentin Park Geun-hye hinter Gitter gebracht hat und sich mit dem Ruf eines Saubermanns schmückt. So weit ist es damit aber auch nicht her: Der 61-Jährige musste sich im Wahlkampf Günstlingswirtschaft vorwerfen lassen. Im Amt will er Südkorea als demokratischen „Frontstaat“ mit ökonomischer Macht positionieren und Nordkorea notfalls mit einem weiteren Raketenabwehrsystem in Schach halten.

Yoon hatte sich schon vor dem Wahltag gute Chancen auf einen erneuten Machtwechsel ausgerechnet, nachdem die Rechtskonservativen bei der vorausgegangenen Wahl im Mai 2017 eine deutliche Niederlage erlitten hatten. Yoon gilt als politischer Neuling.

Neben dem wirtschaftspolitischen Kurs in den nächsten fünf Jahren geht es bei der Wahl auch um den Umgang mit der kommunistischen Führung in Nordkorea, die Zusammenarbeit mit dem Bündnispartner USA und das schwierige Verhältnis zu Japan. Auch im Handelskrieg zwischen den USA und China sieht sich Südkorea in einer schwierigen Lage.

Corona-Zahlen steigen stark

Von Yoon, der der amtierenden Regierung Versagen im Umgang mit Nordkorea vorwirft, wird eine härtere Gangart gegen Pjöngjang im Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm erwartet.

Unterdessen steigen die Zahlen der Corona-Infektionen stark. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden überstieg die Zahl der täglich erfassten Fälle am Dienstag erstmals 300.000. Wie schon bei der Parlamentswahl 2020 müssen die Wähler einen Mund- und Nasenschutz tragen, Einmal-Schutzhandschuhe überziehen und sich am Eingang der Wahlkabinen Fieber messen lassen. Um auch infizierte Personen wählen zu lassen, sollten die Wahllokale noch eineinhalb Stunden nach der sonst regulären Schließung geöffnet bleiben.

(APA/dpa)