Nach der leichten Erholung vom Vortag setzt sich diese auch am Mittwoch fort.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Frühhandel satte Zuwächse aufgewiesen. Der ATX steigerte sich bis 9.45 Uhr um starke 5,43 Prozent auf 3.134,41 Punkte und setzte damit seine Vortageserholung fort. Zuvor gab es jedoch wegen des Ukraine-Russland-Krieges eine Talfahrt am heimischen Aktienmarkt.

Am Vortag hatte der ATX bereits um 1,8 Prozent zugelegt, nachdem er Montag um 3,6 Prozent abgerutscht war und in der Vorwoche einen Einbruch um etwa zehn Prozent verbuchen musste. Am Aktienmarkt ist es nach Tagen des Abverkaufs zu einer Stabilisierung gekommen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Lage bleibt aber fragil und so kann sich das Blatt schnell wieder wenden, zumal auch die Volatilität weiterhin sehr ausgeprägt ist.

Für Unterstützung sorgten die Einigung auf eine Feuerpause im Ukraine-Krieg zur Öffnung von Fluchtkorridoren und vorsichtiger Optimismus bezüglich einer möglichen EU-Energiereform und der Ausgabe gemeinsamer Anleihen zur Finanzierung von Energie- und Verteidigungsausgaben, formulierten die Helaba-Experten.

Raiffeisen mit 14 Prozent plus

Im Frühhandel zogen in Wien vor allem die Bankenwerte deutlich nach oben. Die Titel der Raiffeisen Bank International und der Erste Group sprangen jeweils zweistellig um 14,5 bzw. 10,9 Prozent in die Höhe. Die Papiere der Bawag verteuerten sich um etwas mehr als sechs Prozent.

Einen beachtlichen Kurssprung in Höhe von etwas mehr als einem Viertel gab es bei Rosenbauer zu sehen. Im Technologiebereich gewannen AT&S mehr als sechs Prozent.

Auch Europas Leitbörsen starten im Plus

Auch die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch in der Früh mit klaren Aufschlägen präsentiert. Trotz des Kriegs in der Ukraine und der steigenden Ölpreise bleiben die Aktienbarometer zunächst auf Stabilisierungskurs.

Der Eurozonen-Sammelindex Euro-Stoxx-50 legte um 9.20 Uhr um 3,52 Prozent auf 3.628,83 Einheiten zu. Der DAX in Frankfurt steigerte sich um 3,93 Prozent auf 13.335,58 Zähler. Der FTSE-100 gewann 1,99 Prozent auf 7.102,69 Punkte hinzu.

Laut Börsianern gehe die Stabilisierung "in die nächste Runde". Schnäppchenjäger würden nun bei tieferen Notierungen zugreifen. An der geopolitischen Front zeichnete sich im Ukraine-Konflikt zunächst kein Ende der Kriegshandlungen ab, auch wenn Feuerpausen zur Evakuierung ziviler Gebiete vereinbart worden waren.

