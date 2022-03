47.795 Neuinfektionen: Höchstwert nach Öffnungen

In den letzten 24 Stunden sind 47.795 Neuinfektionen gemeldet worden. Das ist der höchste Wert seit Pandemiebeginn. Der letzte hohe Mittwoch-Wert lag bei 38.000 Fällen.

Justament an jenem Tag, an dem die Regierung die Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesetzt hat, ist ein neuer Infektionsrekord verzeichnet worden. Seit Dienstag kamen 47.795 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 hinzu, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Der Sieben-Tage-Schnitt stieg auf 32.661 an. Außerdem wurden 42 weitere Todesfälle registriert.

Rekordwert in Niederösterreich

Auch in Niederösterreich ist am Mittwoch ein neuer Höchstwert an Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Mit 11.216 positiven Fällen wurde der bisherige Rekord von 8.797 Fällen vom 16. Februar um mehr als 2.400 übertroffen. Insgesamt wurden 500 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon 31 (plus eins) auf Intensivstationen. 91 freie Intensivbetten standen für Covid-Erkrankte zur Verfügung, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit.

Zurückzuführen ist der neue Rekordwert bei den Neuinfektionen nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) auf die ausgewerteten Schultests. Die am vergangenen Wochenende gesetzten Öffnungsschritte wurden ebenfalls ins Treffen geführt. Seitens der Behörden gemeldet wurden am Mittwoch auch sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Eine Häufung von Corona-Infizierten gab es laut dem Büro der Gesundheitslandesrätin in mehreren Pflegeeinrichtungen und Produktionsbetrieben.

(apa)