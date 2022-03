Lothar Matthäus: "Alaba fehlt den Bayern"

(c) AFP via Getty Images (RONNY HARTMANN)

Lothar Matthäus, 60, spricht mit der "Presse" über Salzburgs Lernprozess, Bayerns Schwächen – und den Druck, in München zu bestehen.

Die Presse: Haben Sie ein derartiges Debakel Salzburgs für möglich gehalten?



Lothar Matthäus: Nicht in dieser Deutlichkeit, mein Tipp war 3:0. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht bis zur 90. Minute spannend bleiben wird. Allein, dass wir vor dem Rückspiel über eine mögliche Sensation gesprochen haben, war fast schon ein Kompliment für Salzburg und den österreichischen Fußball. Bayern hätte einen sehr schlechten Tag haben müssen, Salzburg einen sehr guten. Es ist umgekehrt gekommen.

Dürfen Niederlagen in dieser Höhe passieren – und kann man Salzburg etwas vorwerfen?



Nein, sie sollen aus diesem Spiel einfach lernen. Bayern ist ein absoluter Topklub, da wird man als Außenseiter mit jedem Gegentor kleiner, verunsicherter. Es nimmt dir Energie und Leidenschaft. Und: es haben auch schon andere Klubs in München deutlich verloren.

Salzburgs Abwehrchef Wöber hat beide Elfmeter verursacht. Weil er ungeschickt verteidigte – oder Lewandowski die Situation sehr gut löste?



Natürlich kann man es besser verteidigen. Wöber ist zu eng an Lewandowski dran gewesen, hätte sich hinter statt vor ihm positionieren müssen. So stand er in einem ganz schlechten Winkel zu Lewandowski, der es dann Weltklasse gemacht hat. Sich mit dem ersten Ballkontakt den Ball zum Torabschluss vorzulegen, ist einfach eine Qualität. Sieht man sich die Gegentore der Salzburger an – zwei Mal das ungestüme Verhalten Wöbers, einmal das inkonsequente Herauslaufen von Torhüter Köhn, dann noch das Dribbling Camaras am eigenen Strafraum –, darf man sich nicht wundern, wenn man 1:7 verliert. Dieses Spiel hat aufgezeigt, was der Mannschaft noch fehlt.

Zum Beispiel die körperliche Komponente? Aaronson oder Adamu wirkten in Zweikämpfen oftmals verloren.