Skispringen: Wienerinnen überflügeln erneut alle

Zum ersten Mal holen zwei Wienerinnen die Gesamtsiege im Austria Cup, der höchsten nationalen Bewerbsserie für den österreichischen Skisprungnachwuchs.

Meghann Wadsak, 14-jährige Stadtadlerin aus der Wiener Innenstadt, ist als erste Wienerin Gesamtsiegerin im Jugend-Austria Cup. „Ich freu’ mich natürlich mega. In diesen zwei Tagen in Eisenerz ist so viel zusammengekommen: Zuerst werd’ ich Zweite, dann Erste, dann hol’ ich sogar den Gesamtsieg - und meinen neuen persönlichen Weitenrekord hab’ ich auch aufgestellt“, sagt sie. „Und noch dazu hat zum selben Zeitpunkt in Tirol mit Sara auch eine Stadtadlerin den Gesamtsieg bei den Schülerinnen, also eine Alterklasse unter mir, geholt. Mehr geht echt nicht in 48 Stunden."

Auf unglaubliche 97 Meter hat sie im Probedurchgang ihre persönliche Bestmarke nach oben geschraubt. Aber auch die Weiten der Wertungsdurchgänge sind beeindruckend: Mit 96,5 Metern liefert Meggie am ersten Tag schon die Tageshöchstweite unter den Damen. Der zweite Sprung endet bei 91,0 Metern, wodurch die sieben Jahre ältere Katharina Ellmauer vom Nordic Team Salzkammergut noch vor ihr landet. Aber schon am nächsten Tag kämpft sich Meghann ganz nach oben am Siegespodest. Mit Weiten von 94,5 und 89,0 Meter und den besseren Punkten der Jury ist der Tagessieg für die Schülerin am Schigymnasium Stams vollbracht. Der Medaillenregen war mit dem Sieg in Eisenerz aber nicht zu Ende: Durch Meghanns Doppelsieg von Tschagguns im Jänner und zwei sechste Plätze um den Jahreswechsel in Villach sammelt sie soviele Punkte, dass sie sich den Gesamtsieg im Jugend-Austria Cup holt.

„Hätte ich mir nie erträumt"

Eigentlich würde Meghann mit 14 altersgemäß noch beim Austria Cup der Schülerinnen starten. Der ist allerdings ebenfalls in der Hand einer jungen Stadtadlerin. Mit Sara Pokorny (13) aus Wien-Meidling springt auch in Seefeld in Tirol eine Wienerin allen davon. Sie hat im Februar nicht nur den österreichischen Staatsmeistertitel der Schülerinnen geholt, sondern jetzt auch den Austria Cup-Gesamtsieg ihrer Altersklasse.

„So erfolgreich hätte ich mir die Saison nie erträumt. Dass ich beim Finale überhaupt springen konnte, obwohl ich mir vor zwei Wochen im Oberschenkel eine Muskelfaser gerissen habe, ist sowieso ein kleines Wunder“, sagt Sara. „Ich bin wirklich zufrieden - auch wenn am Schluss das I-Tüpfelchen gefehlt."

Meghann Wadsak (li.) und Sara Pokorny. Stadtadler

Mit 71,0 Metern eröffnet sie das Finalwochenende im Austria Cup gleich überragend mit ihrem fünften Saisonsieg. Auch am zweiten Bewerbstag gelingt ihr mit 70,5 Metern die Tageshöchstweite aller Mädchen. Im zweiten Durchgang landet sie bei 68,5 Metern - nur einen halben Meter hinter Anna Senoner vom WSV Wörgl, die sich mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0,1 Punkten doch noch den sechsten Austria Cup-Tagessieg der Saison schnappt.

Im Kampf um den Gesamtsieg konnte ihr die Tirolerin aber längst nicht mehr gefährlich werden: Saras fünf Tagessiege in dieser Saison reichen mit großem Abstand, nämlich 270 Punkten, für den Titel der besten Skisprungschülerin des letzten halben Jahres. „Ich will ehrlich sein: Natürlich wäre der Grand Slam cool gewesen, also dass ich alle Springen der Saison gewinne. Und 0,1 Punkte im letzten von sechs Springen sind nicht viel, was gefehlt hätte“, sagt Sara. „Aber Gesamtsieg ist Gesamtsieg, der Rest wäre nur für mich selbst eine Zusatz-Belohnung gewesen.“

Louis Obersteiner erneut siegreich

Auch bei den Burschen haben die Stadtadler einen Höhenflug: Der 17-jährige Louis Obersteiner aus Wien-Donaustadt holt sich ebenfalls den Austria Cup-Sieg. Mit 107,5 Metern zeigt auch er die Tageshöchstweite seiner Alterklasse. Mit den 103,0 Metern aus dem ersten Durchgang geht sich trotz Rückenproblemen der Tagesieg klar aus.

Und bei den etwas jüngeren Burschen gelingt Fabian Plank zum selben Zeitpunkt in Seefeld in Tirol ein Doppelsieg. Für den 13-jährige Stadtadler aus Wien-Wieden ist mit 75,5 Metern und einem Meter Vorsprung auf den Zweitplatzierten im einzigen Durchgang des ersten Bewerbstags sofort alles klar. Und auch am zweiten Tag springt er mit 73,5 Metern auf die Höchstweite in seiner Altersklasse. Die 69,5 Meter aus dem ersten Durchgang reichen für den zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden. In der Gesamtwertung kämpft er sich zum Saisonende damit bis auf einen Punkt an den Gesamtsieg heran.

Immer noch keine eigene Schanze

„Das war ein Bilderbuch-Winter für unsere Mädchen und Burschen und kaum noch zu toppen. Wir freuen uns, dass wir ausgerechnet aus Wien, wo es kein Laie vermuten würde, so starke Skispringerinnen und Skispringer an unser ÖSV-Team liefern können“, sagt der sportliche Leiter der Stadtadler, Bernhard Wadsak. Dabei ist der einzige Skisprungclub in Wien und Niederösterreich auch der österreichweit einzige ohne eigene Trainingsschanze. Jedes Wochenende fährt der Verein mit seinen Nachwuchsathletinnen und -athleten zu den nächstgelegenen Anlagen in die Steiermark, nach Oberösterreich, Salzburg oder Kärnten.

„Wir hoffen, diese unglaublichen Erfolge zeigen der Stadt Wien auch, dass es höchste Zeit ist, eine Nachwuchs-Trainingsschanze in Wien zu revitalisieren. So eine Trainingsmöglichkeit im ganzjährigen Mattenbetrieb könnte endlich dem riesigen Interesse von Kindern in der ganzen Stadt gerecht werden“, sagt der Vereinsvorsitzende, Florian Danner.

Der Verein hat mehr als 150 Mitglieder und trotz mangelnder Trainingsmöglichkeit in der Bundeshauptstadt in den letzten Jahren alle österreichischen Meistertitel im Nachwuchs-Skispringen gewonnen.