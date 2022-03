Das WM-Chaos: Zuerst auslosen, dann qualifizieren

Das Play-off zwischen Schottland und Ukraine wurde wie erwartet verschoben, Österreich erwartet also ein potenziell höchst intensiver Juni. Die WM-Gruppenauslosung erfolgt mit drei Fragezeichen.

Zürich/Wien. Österreichs Fußballnationalteam wird frühestens im Juni wissen, ob es zur WM-Endrunde 2022 in Katar fährt. Grund dafür ist die Verschiebung des zweiten Play-off-Halbfinales zwischen Schottland und der Ukraine, das wegen des Krieges auf ukrainischen Antrag vom Weltverband Fifa auf Juni verschoben wurde. Die ÖFB-Auswahl bestreitet ihr Halbfinale indes wie geplant bereits am 24. März in Wales.

Der Beschluss zur Verschiebung sei „einstimmig im Geist der Solidarität“ gefallen. „Wir tragen diese gemeinsame Entscheidung aus Solidarität mit der Ukraine selbstverständlich mit. Die unfassbare Lage in der Ukraine erfordert Flexibilität und den Willen, eine gemeinsame Lösung zu finden, auch wenn diese nicht ideal ist“, sagte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich. Schließlich erwartet Österreich dadurch im Falle des Sieges in Cardiff im März ein höchst intensiver Juni, stehen doch bereits die Nations-League-Spiele gegen Kroatien (3.), Dänemark (6. bzw. 13.) und Frankreich (10.) auf dem Terminplan. Dennoch zeigte auch Teamchef Franco Foda Verständnis: „In dieser Lage treten sportliche Interessen in den Hintergrund. Wir werden uns bestmöglich auf die neue Situation einstellen.“

Hilfsaktion für die Ukraine

Der genaue Termin für das mögliche Duell mit Schottland oder der Ukraine um das WM-Ticket im Juni muss erst noch festgesetzt werden. Am 29. März wird das ÖFB-Team stattdessen jedenfalls im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein freundschaftliches Länderspiel (Gegner noch offen) im Zeichen einer Hilfsaktion für die Ukraine bestreiten.

Durch die Verschiebung werden bei der Auslosung der WM-Gruppen am 1. April in Doha insgesamt drei der 32 Teilnehmer noch nicht fest. Neben jenem aus Europa fehlen die beiden Sieger der Interkontinental-Play-offs (Afrika gegen Südamerika bzw. Nord- und Mittelamerika gegen Ozeanien), die ebenfalls im Juni ausgetragen werden. Gewinnt Österreich in Wales, wird das Team von Franco Foda als möglicher WM-Teilnehmer mitausgelost.

Freilos für Polen bestätigt

Nach dem Ende Februar beschlossenen Ausschluss Russlands bestätigte die Fifa, dass die für den 24. März angesetzte Play-off-Partie gegen Polen nicht stattfindet und die Auswahl von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski deshalb mit einem Freilos in die zweite Phase einzieht, in der am 29. März Schweden oder Tschechien als Gegner wartet.

Noch nicht offiziell neu vergeben ist Russlands Platz bei der EM-Endrunde der Frauen im Sommer. Hier dürfte Play-off-Gegner Portugal nachrücken.

(APA/red)