Aus John Updikes Amerika: Wie der Hase heute läuft

Drucken

Hauptbild • Schon in John Updikes Rabbit-Reihe bröckelte der amerikanische Traum. Heute hat seine Heimatstadt Reading, wo die Romane spielen, mit die höchste Armutsrate in den USA. Anders als Rabbit hoffen die Bewohner auf Wandel. • MediaNews Group via Getty Images

Zum 90. Geburtstag von John Updike: Der US-Autor teilte sich mit seinem berühmten Suburbia-Schreck Rabbit die Heimatstadt. Reading in Pennsylvania hat es heute schwer. Updikes Geschichte vom weißen Chauvinisten auch. Gerade deshalb: eine Leseempfehlung.

Smiley ist der einzige auf Readings Hauptstraße, der Penn Street, der sich an diesem eisigen Vormittag als Updike-Leser outet. „Sure, Rabbit“, ruft Smiley und der Ruf lässt die Atemwolken in der Winterluft tanzen. Smiley, eigentlich Eddy Bridges, leicht angegraute Dreadlocks, Mitte 50 und born and raised in der Kleinstadt am östlichen Rand des amerikanischen Rust Belt. Seine Freunde spielten 1970 in der Verfilmung von John Updikes Roman „Rabbit, Run“, auf Deutsch „Hasenherz“, mit.

Auf einem Spielplatz warfen sie damals Körbe mit diesem Hollywoodstar, der Rabbit verkörperte, den ehemaligen Highschool-Basketball-Champion, mit ganzem Namen Harry Angstrom. Aber wie der Schauspieler geheißen hat, erinnert sich Bobby nicht mehr.

Leider sei die Stadt nicht mehr, was sie 1970 war, sagt Smiley. Damals sei das hier der beste Ort zum Leben gewesen. Heute verkünden die Schilder der Pfandleiher im Zentrum „We buy and sell almost anything“. 2011 war Reading mit einer Armutsrate von gut 41 Prozent offiziell die ärmste Kleinstadt Amerikas. Die „New York Times“ reiste für eine Reportage an und schrieb: Jetzt wüssten sie hier, wie arm sie sind.

„Rabbit ist diese Region"