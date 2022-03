Wechsel-Loipe: Hoch genug, sodass noch tiefer Winter herrscht

Die Kälte in den Bergen sorgt noch immer für hervorrangende Langlauf-Bedingungen auf der Wechsel-Panoramaloipe.

Es hat ja beileibe nicht jedes Ding zwei Seiten – eine Rose etwa genauso wenig wie eine Tasse Tee. Aber der Wechsel, der hat sie. Nachdem der Sport-Club vorige Woche die steirische Seite langlauftechnisch erkundete und das Langlaufzentrum Rabl-Kreuz empfahl, gehen bzw. laufen wir es diesmal von Niederösterreich aus an: auf der Wechsel-Panoramaloipe, die derzeit durch einen späten, tiefen Winter führt. Kann man den Prognosen trauen, so stehen dort oben auf rund 1400 Höhenmetern noch ein paar kalte Tage mit bester Schneelage bevor. Und das nur eine Autostunde von Wien entfernt.

Wir haben uns für den Einstieg auf der Steyersberger Schwaig entschieden, die man über Kirchberg am Wechsel erreicht (am Ortsausgang Richtung St. Corona rechts Richtung Molz abbiegen). Eine Alternative ist die Bergstation des Vierersessellifts Mariensee (Aspangberg-St. Peter). Dank des Lifts muss man weniger Höhenmeter mit dem Auto überwinden, in leichtem Langlaufgewand kann einem auf den schwebenden Sitzbänken aber ziemlich kalt werden.

Diese Gefahr besteht auf der Steyersberger Rundloipe (9 km) nicht, führt sie doch zuerst einmal lang bergauf (angenehmer im Uhrzeigersinn). Beim höchsten Punk, dem „Dreiländereck“, kann man einen relativ flach verlaufenden Abstecher hinüber zur Marienseer Schwaig machen (hin und zurück 7,8 km). Und sollte man sehr viel Energie übrig haben, schließt man dort als Drittes die Auf- und noch mehr Abfahrt zur vorhin erwähnten Bergstation Mariensee an (tour-retour 12 km – der Rückweg hat's in sich!).

Schnee ist noch genug vorhanden. Benedikt Kommenda

Diese letzte Etappe habe ich diesmal ausgelassen – ich war schon auf der ersten ziemlich außer Atem. Ich verstehe gar nicht, wie ich neulich mein privates olympisches Spiel schaffen konnte: Am letzten Tag von Peking lief ich alle drei Teile, zufällig gleich lang (nur räumlich betrachtet) wie der verkürzte Marathon der Herren in China. Nur mit weniger Anstiegen (700 statt 1100 hm) und ohne die arktische Kälte. Der Sieger lief dreimal so schnell wie ich.

