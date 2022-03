Sein Saxofon ist auf göttliche Eingaben aus

Der Altsaxofonist Immanuel Wilkins, eine Zukunftshoffnung des Jazz, spielte erstmals im Porgy & Bess.

Die Sieben symbolisiert für Zahlenmystiker die Intervention des Göttlichen. Auf dem Cover von „The 7th Hand“, dem zweiten Album des Altsaxofonisten Immanuel Wilkins, steht der 24-Jährige in einem Fluss, umgeben von vier Damen. Drei zeigen zum Himmel, eine hält seinen Kopf, als wollte sie ihn taufen. Auf dem Album hört man den dichten Rhythmus- und Harmoniestrukturen einen Zug ins Spirituelle an. So hob auch das Debütkonzert im Wiener Porgy & Bess an. Der wehe, zugleich aber abstrakte Ton seines Altsaxofons verwob sich in ein Dickicht aus komplexen Pianolinien und verquasten Polyrhythmen.

Das Weltliche und das Numinose bildeten eine Einheit. Wilkins und seine Musiker spitzen auf göttliche Intervention. Als „Vessel-Hood“ beschreibt er seinen Zustand während des Spielens: Als Musiker ist man Empfangsstation für allfällige Eingaben einer höheren Macht.

Dafür muss auch die Dramaturgie stimmen. Wohl deshalb spielte das Quartett im ersten Set mit beamtenhafter Akkuratesse das gesamte aktuelle Album in bekannter Reihenfolge. In der zweiten Hälfte lockerten die Musiker das konzeptuelle Korsett. Mit „Mary Turner – An American Tradition“ prangerten sie den Rassismus in Amerika an. Turner war 1918 schwanger, als sie gelyncht wurde. Die wilden Kaskaden des formidablen Pianisten Micah Thomas versinnbildlichten diese Katastrophe eindringlich. Wilkins´ Saxofon klang geisterhaft, effektvoll zerbröselten die Rhythmen. Dieser Jazz nährt sich ganz bewusst vom Blut der Ahnen. Das beeindruckte sehr.



