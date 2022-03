Die faire Bohne macht den guten Ton

Die Serie "Natur-Talente" stellt jede Woche Menschen und Labels vor, die die Welt mit ihren Projekten ein kleines bisschen besser machen wollen. Diese Woche: Richard Hofer und der faire Kakao.

Wie für die meisten, war Schokolade für Richard Hofer eine einfache Süßigkeit, ein Snack für zwischendurch. Nichts, worüber man viel nachdenken müsste. Dann verbrachte er vier Monate auf einer Kakaofarm in Brasilien und mit mehr Einblick änderte sich seine Perspektive. Mit seiner Frau hatte er sich im Vorfeld zur Reise mehrere Projekte ausgesucht, die er gerne näher kennenlernen wollte. Kleine Projekte, die für die großen Ideale einzelner Menschen stehen. In Brasilien erntete er in Folge biologisch angebauten Kakao, half beim Trocknen, Aussortieren, bei der Schokoladeproduktion.

Die Produzierenden waren klein genug, dass sie nicht stark in ihre Umwelt eingreifen mussten. Die Kakaopflanzen wurden in Mischkulturen innerhalb eines funktionierenden Ökosystems angepflanzt, konnten im Schatten umliegender größerer Bäume nach Belieben wachsen. „Die Erfahrung war neu für mich und ich wollte sie teilen, wollte zeigen, was sich aus Kakao alles machen lässt, auch ohne viel Zucker“, sagt Hofer. Zurück in Wien gründete der Kärntner das kleine Unternehmen Caucawa. Richtig groß sollte es nie werden, das entsprach nicht wirklich seiner Philosophie.

Edle Sorten

Caucawa arbeitet mit kleinen Kollektiven und familiengeführten Betrieben in der Dominikanischen Republik und Peru, wenn es um die rohen Bohnen und das Kakaopulver geht. Die Produkte sind biozertifiziert, wichtig für Hofer ist, dass es keine Zwischenhändler gibt. So kommt mehr Geld direkt bei den Kakaobauern und -bäuerinnen an. Außerdem werden die Bohnen nicht geröstet, sondern nach der Ernte nur gereinigt und getrocknet, so bleibt der Geschmack ursprünglicher, die Frucht naturbelassen. Große Hersteller würde die Bohne überhaupt oft nur rösten, weil sie das Rohprodukt von verschiedenen Bäuerinnen beziehen und durch die Röstung die verschiedenen Geschmäcker angleichen. Sortenreiner Kakao, insbesondere wenn es sich um alte Edelkakaosorten wie Criollo und Trinitario handelt, könnten sich ungeröstet besser entfalten. In der Verarbeitung unterstützen Hofer zwei Chocolatiers in Deutschland und Oberösterreich: Er liefert die Rezepte, dort werden sie umgesetzt. Für Verpackung und Abfüllung arbeitet er mit Sozialwerkstätten in der Seestadt und in Floridsdorf.

Der Kärntner Unternehmer, der eigentlich Bauingenieurswesen studiert hat, führt allerdings nicht nur die fertigen Tafeln mit möglichst wenig Zuckerzusatz und schokolierte Kakaobohnen im Sortiment, sondern auch Kakaopulver, Kakaobutter und Kakaomasse, damit Kundinnen selbst zu Hause Schokolade produzieren oder die Zutaten zum Backen oder für die Zubereitung von Naturkosmetika verwenden könnten. Die Produkte führt er zum einen im Onlineshop, verkauft sie zum anderen aber auch über kleine Händler in ganz Österreich.

Info Caucawa: Richard Hofer vertreibt mit seinem kleinen Unternehmen Bioschokolade, Kakaopulver, - masse und -butter online und in kleinen Shops in ganz Österreich.

(sir)