Die Bloßstellung des Matteo Salvini

Der Lega-Chef und einstige Putin-Freund wollte in Polen sein Image aufpolieren und sich als Flüchtlingshelfer inszenieren. Das ging jedoch gründlich daneben.

Matteo Salvini wurde in Polen mit den eigenen Waffen geschlagen. Der Chef der italienischen Lega, lang deklarierter Fan von Wladimir Putin, hatte eigentlich mit einer überraschenden Reise an die ukrainische Grenze sein Image aufpolieren wollen: Der radikale Einwanderungsgegner hatte plötzlich ein Herz für ukrainische Flüchtlinge entdeckt – und wollte dies wohl auch medienwirksam auf den sozialen Medien zeigen.



Doch ebendiese sozialen Medien wurden dem Rechtspopulisten zum Verhängnis. Dort „trenden“ gerade Bilder, die aus einem anderen Grund noch lang an Salvinis Image kleben bleiben werden: Man sieht darauf den betretenen Lega-Chef neben Wojciech Bakun, Bürgermeister der polnischen Grenzstadt Przemysl. Bakun hebt ein T-Shirt mit dem Konterfei Putins in die Höhe. Dieses Hemd hatte Salvini 2014 in Moskau getragen – und sich stolz damit auf dem Roten Platz und auf Facebook gezeigt. Nun sagte Bakun: „Ich will mit Salvini die Grenze und ein Flüchtlingslager besuchen. Da sieht er, was sein Freund Putin getan hat.“