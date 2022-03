Zweifel an Zemans Abkehr von Freund Putin

Präsident Miloš Zeman, einst Vertrauter des Kreml-Chefs, gehört nun zu dessen scharfen Kritikern. Medien stellen seine Aufrichtigkeit infrage.

Ende Oktober, am Gründungstag der ehemaligen Tschechoslowakei, werden jedes Jahr verdiente Tschechen geehrt. Das Coronavirus hatte der feierlichen Zeremonie im Vladislav-Saal der Prager Burg aber in den letzten beiden Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am vergangenen Montag wurde der Termin quasi nachgeholt, am Geburtstag des Staatsgründers Tomáš G. Masaryk.



Seit aber Präsident Miloš Zeman Prager Burgherr ist, bleiben bedeutende Tschechen der Veranstaltung fern. Am Montag fehlten unter anderen die Chefs der beiden Parlamentskammern, die in der Rangfolge der Spitzenpolitiker gleich hinter dem Staatsoberhaupt stehen. Sie kamen nicht wegen Zemans enger Freundschaft zum russischen Präsidenten, Wladimir Putin.