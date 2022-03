Die israelisch-türkische Annäherung

Jitzhak Herzog, der israelische Präsident, folgt der Einladung Erdoğans nach Ankara. Beide Länder versuchen sich als Vermittler in der Ukraine-Krise.

In den unterkühlten Beziehungen zwischen Israel und der Türkei kündigt sich eine Erwärmung an: Israels Präsident Jitzhak Herzog reiste am Mittwoch nach Ankara und folgte damit einer Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Es ist der erste hochrangige Besuch eines israelischen Offiziellen in der Türkei seit 2008 und gilt als Zeichen einer Wiederannäherung. Er hoffe, mit seinem Besuch einen „Neustart“ in den bilateralen Beziehungen zu bewirken, sagte Herzog.

Die Türkei hatte als erstes muslimisches Land den Staat Israel offiziell anerkannt. In den 1990er-Jahren entwickelten die beiden Mittelmeer-Anrainer eine enge strategische Partnerschaft, militärische und geheimdienstliche Zusammenarbeit inklusive. Nach einer militärischen Eskalation zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen 2008 jedoch kam es zum Bruch: Erdoğan machte der israelischen Führung schwere Vorwürfe.