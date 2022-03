Jetzt Atomkraftwerke abzuschalten ist kompletter Unsinn

Mitten in einer Energiekrise bleibt Deutschland beim Aus für die letzten drei Meiler per Jahresende. Keine sehr weitsichtige Entscheidung.

Am Dienstag ist die Entscheidung endgültig gefallen. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte, dass es keine Verlängerung der Laufzeit für die letzten drei AKW in Deutschland gibt und diese wie geplant per Jahresende abgeschaltet werden. Man erhalte nur „eine minimale Mehrproduktion an Strom für maximal hohe Sicherheitsrisiken“, so Habeck.

Man muss kein Befürworter der Atomkraft sein, um sich bei dieser Aussage an den Kopf zu greifen. Wir befinden uns gerade mitten in der schwersten Energiekrise seit 50 Jahren, die wohl dazu führt, dass extrem klimaschädliche Kohlekraftwerke wieder kräftig angefeuert werden müssen, während der Weltklimarat erst kürzlich seine Warnungen vor den Folgen des Klimawandels eindringlich verschärft hat. Und Deutschland stellt die CO2-neutrale Produktion von drei längst gebauten und laut internationalen Standards sehr sicheren AKW einfach ab.

Es stimmt zwar, dass der Weiterbetrieb nicht so einfach möglich wäre. Laut Betreibern müsste Personal erst wieder angelernt und neue Brennstäbe bestellt werden. Im kommenden Winter könnte die Maßnahme daher gar nicht so viel bringen, eine Verlängerung müsste drei bis fünf Jahre betragen, damit sie sinnvoll wäre.

Wer glaubt, dass CO2-freier Strom im Jahr 2028 bereits im Überfluss vorhanden sein wird, unterschätzt total die Umwälzungen, die derzeit und in den kommenden Jahren am Energiesektor bevorstehen. Frankreich will die AKW-Laufzeiten auf 50 Jahre verlängern. Die deutschen Meiler sind 34 Jahre alt.[SBCA8]