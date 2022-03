Ein Land im Rausch der Hilfsbereitschaft

Drucken

Eine Geflüchtete am Bahnhof von Przemyśl.

In Polen scheint die Solidarität keine Grenzen zu kennen. Fast eineinhalb Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat Polen bereits

mit offenen Armen aufgenommen.

Die städtischen Autobusse in der polnischen Hauptstadt haben eine Flagge verloren. Statt dem polnischen Rot-Weiß weht neben der Stadtfahne seit ein paar Tagen das ukrainische Hellblau-Gelb. Es ist ein Zeichen der Solidarität Warschaus mit der Ukraine. Und die symbolische Geste wird dieser Tage tausendfach von einfachen Bürgern in die Tat umgesetzt.



So haben Hunderte von Warschauern in den letzten zwei Wochen spontan ihre Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge, zumeist Frauen mit Kindern, geöffnet. In vielen Wohnblocks hängen spontane Hilferufe von Polen, die Kinderbetten und Spielzeug für ihre ukrainischen Schützlinge suchen.

Laut offiziellen Angaben des polnischen Grenzschutzes wurden seit Kriegsbeginn bis Mittwochmorgen 1,33 Mio. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Bei 93 Prozent handelt es sich laut einem Tweet des Grenzschutzes um ukrainische Bürger, ein Prozent sind Polen, teils Mitglieder der polnischen Minderheit in der Westukraine. Sechs Prozent seien Bürger aus fast 100 weiteren Staaten, die aus der Ukraine geflüchtet sind, heißt es.

Fast alle Hilfe privat organisiert

Nicht bei allen Flüchtlingen handelt es sich dabei um Bedürftige. In vielen Städten sind auch die Hotels und Ferienwohnungen von besser betuchten Ukrainern ausgebucht worden. Dennoch: Eine unglaubliche Kraft hat die Polen befallen, eine Stimmung der Achtsamkeit und Solidarität, die es seit dem Tod von Papst Johannes-Paul II. im Jahr 2005 nie mehr gegeben hat. Die meiste Hilfe für die Ukrainer kommt dabei von unten.