Ein Land im Rausch der Hilfsbereitschaft

Der Turnsaal einer Volksschule in der polnischen Grenzstadt Przemyśl wurde zur Notschlafstelle für ukrainische Flüchtlinge.

In Polen scheint die Solidarität keine Grenzen zu kennen. Fast eineinhalb Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat Polen bereits

mit offenen Armen aufgenommen.

Die städtischen Autobusse in der polnischen Hauptstadt haben eine Flagge verloren. Statt dem polnischen Rot-Weiß weht neben der Stadtfahne seit ein paar Tagen das ukrainische Hellblau-Gelb. Es ist ein Zeichen der Solidarität Warschaus mit der Ukraine. Und die symbolische Geste wird dieser Tage tausendfach von einfachen Bürgern in die Tat umgesetzt.



So haben Hunderte von Warschauern in den letzten zwei Wochen spontan ihre Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge, zumeist Frauen mit Kindern, geöffnet. In vielen Wohnblocks hängen spontane Hilferufe von Polen, die Kinderbetten und Spielzeug für ihre ukrainischen Schützlinge suchen.