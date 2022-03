Amazon stoppt Versand und Video-Streaming in Russland

Mit Amazon schränkt ein weiterer Konzern seine Geschäfte in Russland ein. Das Unternehmen betont, keine Geschäfte mit der russischen Regierung zu machen. Auch Schoko-Hersteller Lindt & Sprüngli schließt seine Geschäfte in Russland.

Nach dem Tech-Konzern Google, der Streaming-Plattform Netflix und zahlreichen weiteren Unternehmen zieht nun auch Amazon nach: Als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine stoppt der weltgrößte Onlinehändler den Versand von Produkten an Privatkunden in Russland und Belarus. Der Konzern gab zudem bekannt, Nutzern in Russland bis auf Weiteres den Zugang zu seinem Streaming-Dienst Prime Video zu sperren. Darüber hinaus will Amazon dort keine Bestellungen mehr für "New World" annehmen - das einzige Videospiel, dass das Unternehmen direkt in Russland verkaufe.

Amazon habe außerdem beschlossen, sowohl seinen Online-Marktplatz als auch die Cloud-Plattform AWS für neue Kunden in Russland und Belarus zu schließen. Der Konzern betont, in Russland keine Datenzentren, Infrastruktur oder Büros zu betreiben. Amazon verfolge auch schon seit Langem die Richtlinie, keine Geschäfte mit der russischen Regierung zu machen. Der Konzern arbeite eng mit IT-Organisationen zusammen, um der Ukraine beim Schutz gegen Cyber-Angriffe zu helfen.

Lindt & Sprüngli schließt Schoko-Läden

Auch der Schweizer Schokolade-Hersteller Lindt & Sprüngli stellt sein Geschäft in Russland nach anfänglichem Zögern ein. Die Geschäftstätigkeit in Russland sei neu bewertet worden, teilte das Unternehmen mit. Die eigenen Läden würden sofort vorübergehend geschlossen und sämtliche Lieferungen nach Russland eingestellt.

Lindt & Sprüngli betreibt acht Läden in Russland und beschäftigt rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Ukraine hat das Unternehmen einen Mitarbeiter. Das Geschäft mit Russland und der Ukraine mache weniger als ein Prozent des weltweiten Umsatzes aus, hatte Weisskopf am Dienstag gesagt. Der Umsatz betrug im vergangenen Jahr 4,6 Milliarden Franken (4,56 Mrd. Euro).

