Lautes Pfeifen im Brüsseler Wald

Nach anfänglichen rhetorischen Bravourleistungen dämmert es im EU-Hauptquartier: Putins Krieg gegen die Ukraine macht fast alle politischen Prioritäten der Union zu Makulatur - und sorgt für Durchhalteparolen wie zur Zeit der Ölkrise vor 50 Jahren.

Keine drei Tage nach dem Beginn des russischen Vernichtungskrieges gegen die Ukraine erlebte Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, die Glanzstunde seiner bisherigen zweieinhalb Jahre im Amt. Anlässlich einer Videokonferenz der EU-Außenminister kündigte er am 27. Februar an, die EU werde die ukrainischen Streitkräfte mit 450 Millionen Euro beim Ankauf von Waffen unterstützen, einschließlich Kampfflugzeugen.

Zwei Wochen später wartet die ukrainische Luftwaffe noch immer vergebens auf die versprochenen polnischen MiG-29s, und das wird wohl auch so bleiben. In Warschau, vor allem aber in Washington hat sich die Erkenntnis verfestigt, dass die Bereitstellung von Kampfjets aus Nato-Beständen dem Kreml propagandistisch in die Hände spielen würde - ganz abgesehen vom Risiko, dass eine MiG polnischer Herkunft in ein Gefecht mit einem russischen Jet gerät und das einen Krieg zwischen Russland und der Nato auslöst.

Das wirft natürlich die Frage auf: welcher Teufel hat Borrell geritten, so eine folgenreiche Ankündigung leichtfertig aus dem Ärmel zu schütteln?