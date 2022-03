EU-Gipfeltreffen: Bremsmanöver in Versailles

Weder der Vorstoß Emmanuel Macrons für ein gemeinsames Anleihenprogramm noch die Beitrittswünsche der Ukraine sind derzeit mehrheitsfähig.

Nach zwei Wochen russischen Vernichtungskrieges gegen die Ukraine und mehrerer Wellen an EU-Sanktionen gegen Russlands Volkswirtschaft und die politischen Verantwortlichen für diesen Angriff stehen die Zeichen in Brüssel und den meisten Staatskanzleien auf Pause. Der informelle Europäische Rat in Versailles am Donnerstag und Freitag wird ziemlich sicher weder neue Strafmaßnahmen gegen Russland bringen noch ein Bekenntnis zur Beitrittsperspektive für die Ukraine, Moldau und Georgien – und vor allem kein grünes Licht dafür, jenen Plan der Begebung gemeinsamer EU-Anleihen zu lancieren, mit dem die nun evident gewordenen enormen Investitionen in militärische Verteidigung und Energieunabhängigkeit bezahlt werden sollten.