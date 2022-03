SPÖ fordert Preisbremse für Gas, Strom und Treibstoff

(c) IMAGO/Hanno Bode (IMAGO/Hanno Bode)

Die Mehrwertsteuer auf Benzin, Diesel, Strom und Gas soll vorübergehend gestrichen werden, fordert die SPÖ. Die FPÖ tritt für die Halbierung der Mehrwert- und Mineralölsteuer ein.

Die SPÖ fordert eine Preisbremse für Benzin, Diesel, Strom und Gas. Geschehen soll das durch eine sofortige vorübergehende Streichung der Mehrwertsteuer bis Jahresende. „Die Energiepreise gehen durch die Decke“, sagte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die Menschen müssten heizen, sie müssten Strom verbrauchen, sie brauchten aber auch oft Treibstoff, weil am Land nicht überall öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stünden.

Die Regierung müsse gegensteuern: „Nichts tun, ist keine Option.“ Das Aussetzen der Mehrwertsteuer sei schnell umsetzbar, anders als etwa der Gutschein, den die Regierung versprochen, aber noch nicht umgesetzt habe, betonte die SPÖ-Chefin.

Bezieher von niedrigen Einkommen sollten bei Strom zudem nicht mehr als 20 Cent pro KWh und bei Gas nicht mehr 7 Cent pro KWh zahlen, auch das befristet, ergänzte SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Zielgruppe seien 400.000 Haushalte die GIS-befreit sind, insgesamt wären 1,2 Millionen Personen dadurch begünstigt. Ein Durchschnittshaushalt würde sich dadurch für Gas und Strom zusammen 1.300 Euro im Jahr ersparen. Die Maßnahmen der SPÖ würden dazu führen, dass der Bund rund 800.000 Euro weniger Einnahmen hätte, rechnete Schroll vor.

Am Donnerstag kostete ein Liter Diesel durchschnittlich 2,056 Euro, bei Superbenzin registrierte der ÖAMTC einen Zapfsäulenpreis von 1,937 Euro/Liter. Zur Erklärung: Die Kraftstoffpreise an den Zapfsäulen setzen sich aus dem Produktpreis, einem Gewinnaufschlag und zwei Steuern zusammen - der Mineralölsteuer (MöSt) und der Mehrwertsteuer (MwSt). Der Steueranteil lag laut Öamtc für Benzin im Jahresschnitt 2021 bei 54 Prozent, für den Liter Diesel waren es rund 49 Prozent. Mit 1. Juli kommt dann noch ein CO2-Malus dazu.

Kickl für Halbierung von Mehrwert- und Mineralölsteuer

Arbö und Öamtc sowie die FPÖ fordern wie die WKÖ ein Aussetzen der Bepreisung des klimaschädlichen Kohlendioxids, von dem die Regierung derzeit aber nicht abrücken wolle, wie Parteichef Herbert Kickl am Donnerstag sagte. Außerdem betonte er bei einer Pressekonferenz zum Thema „Kostenlawine stoppen“, dass er sich um viele Österreicherinnen und Österreicher sorge, die derzeit vor der Frage stünden: Kann ich mir das Notwendigste zum Leben noch leisten? Als Grund für ihre Sorgen machte der Freiheitliche die steigenden Energiekosten, Gas- und Benzinpreise sowie die Folgen des türkis-grünen Coronamanagements aus. Und eine Bundesregierung die das „nicht hört“.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wäre Kickl zufolge gut beraten, sich „weniger auf die Rolle des großen Geostrategen“ zu konzentrieren, als vielmehr darauf, ein Regierungschef zu sein, „der sich mit der Not der eigenen Bevölkerung auseinandersetzt“. Denn: Schon vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine hätte die „gescheiterte Coronapolitik“mit „exzessiven Lockdowns die Teuerungswelle ordentlich angeheizt“, kritisierte Kickl. Einen Ausweg brächten ihm zufolge eine Halbierung der Mehrwertsteuer in zahlreichen Bereichen von derzeit 20 auf zehn Prozent. Zudem gehöre die Mineralölsteuer halbiert, ebenso die Mehrwertsteuer von derzeit zehn auf fünf Prozent, meinte Kickl.

Die Neos erneuerten am Donnerstag ihre Forderung nach einem "Entlastungsgipfel". "Mit populistischen Schnellschüssen ist niemandem geholfen, wir brauchen Maßnahmen, die Österreich auch dauerhaft stemmen kann und die nicht wieder wild mit der Gießkanne verteilt werden", so deren Wirtschaftssprecher Gerald Loacker.

Stelzer: Mobilität darf kein Luxusgut werden

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sagte zur Tageszeitung "Österreich": "Die stark steigenden Energiepreise werden zu einer zunehmenden Belastung für die Menschen. Ein warmes Zuhause oder die Mobilität dürfen keine Luxusgüter werden. Daher braucht es dringend Lösungen, um die Entwicklung abzufedern und die Landsleute zu entlasten."

Für Aufregung sorgt weiterhin die Forderung der Wirtschaftskammer nach einem Aussetzen der ab Juli geplanten CO2-Bepreisung, nachdem es diesbezüglich einen heftigen Schlagabtausch zwischen WKÖ-Chef Harald Mahrer und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gegeben hat. Letzterer sprach davon, dass die Wirtschaftskammer dem russischen Staatschef Wladimir Putin einen "roten Teppich mit Schleimspur" ausgerollt habe. Rendi-Wagner dazu: Niemand wisse, wie sich die Situation an den Weltmärkten entwickle, daher seien zusätzliche Maßnahmen nicht auszuschließen.

