„Foto Wien“: Frauen, Feuer und Petunien

Hauptbild • Er hat es wirklich getan: Danila Tkachenko zündete für seine Foto bäuerliche Relikte in Russland an. Um Platz für "neue Visionen" zu machen, sagt er. • Tkachenko

Die zweite Ausgabe des Wiener Festivals für zeitgenössische Fotokunst hat als Zentrale das Atelier Augarten wiederbelebt. Und birgt dort zwei feine Ausstellungen über unseren Umgang mit Natur und den Blick von Fotografinnen.

Wo bis vor Kurzem noch das „Genie“, männlich, nackt, die „Idee“, weiblich, sehr nackt, von hinten überwältigte, schleppt jetzt die japanische Fotografin Pixy Liao den Körper ihres jungen Ehemanns rücklings durch ihre Wohnung. Hängt ihn wie ein Hemd in die Garderobe. Bedient sich seiner als Bettdecke. Besser hätte man das ehemalige Gustinus-Ambrosi-Museum im Augarten nicht einweihen können als mit dieser Sonderausstellung des Festivals „Foto Wien“, die den Fokus auf Fotokünstlerinnen von Welt legt.

Das hier fast ein halbes Jahrhundert in Ambrosis ehemaligem Atelier ausgestellte Erbe dieses „regimeelastischen“ Bildhauers, wie „Die Presse“ den 1975 Verstorbenen nannte, verschwand endlich ins Belvedere-Depot. Seit 2018, als Francesca Habsburgs Kunststiftung hier auszog, ist das ganze Areal kulturell verwaist. Die Burghauptmannschaft ließ sich, freundlich ausgedrückt, zu einer sinnvollen Nutzung nicht drängen. Derzeit wird mit der Akademie der bildenden Künste verhandelt.

Fotokunst in einer alten Parkgarage

Wie schön, diese zwei lichten, idyllisch gelegenen Pavillons zwischendurch also wieder niedrigschwellig als Ausstellungsräume betreten zu können. Sie bilden die Zentrale der zweiten Ausgabe des 2019 vom Kunst Haus Wien gegründeten biennalen Festivals „Foto Wien“, Schirmherrin über 140 Ausstellungen und 300 Veranstaltungen, die bis Ende März stattfinden werden – in Museen, Galerien, aber auch an speziellen Orten wie in der Votivkirche, im Hotel Altstadt oder in einer ehemaligen Parkgarage in Ottakring.