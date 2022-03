Wenn die "Bild" im Präsidentenpalast Selenskij interviewt

(c) Screenshot

Paul Ronzheimer saß mit Wolodymyr Selenskij auf einem Teppich und sprach über den Krieg. Der Applaus bleibt aber aus.

Ein TV-Interview mit Präsident Wolodymyr Selenskij? Während etwa die "Zeit" am Mittwoch ein Gespräch brachte, das "aus Sicherheitsgründen über seinen Stab in Kiew schriftlich geführt werden musste", sah man auf "Bild"-TV Paul Ronzheimer 20 Minuten lang mit dem ukrainischen Präsidenten auf den Stufen des Präsidentengebäudes sitzen. Die ganze Last dieses Krieges liege auf seinen Schultern, sagte Ronzheimer später.

Wie das Interview zustande kam? Wir wissen es nicht. Der deutsche Kriegsberichterstatter und Interviewer schien jedenfalls zu improvisieren. Und wählte - ganz seiner Zeitung gemäß - einen recht persönlichen Zugang. "Wie halten Sie das durch, bekommen Sie jemals Schlaf?", fragte er gleich zu Beginn. Und immer wieder kam er auf die Familie, besonders die kleinen Kinder des Präsidenten zurück. Etwa: "Sie stehen auf der Todesliste Moskaus, was macht das mit ihrer Familie?"