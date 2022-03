Quartiere füllen sich, Ludwig rät zu Flüchtlingskoordinator

Flüchtlinge aus der Ukraine bleiben meist nur ein bis zwei Tage in Österreich, um dann nach Italien, Deutschland oder in die Schweiz weiterzureisen. Auch die Neos sprechen sich für die Ernennung eines Koordinators aus.

Obwohl die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine andere Ziel-Destinationen haben, füllen sich die Quartiere in Österreich langsam, wie ein Rundruf in den Bundesländern zeigt. Allerdings: Vielfach findet dort ein rascher Wechsel statt. Das heißt, Menschen aus der Ukraine bleiben nur ein bis zwei Tage, um dann nach Italien, Deutschland oder in die Schweiz weiterzureisen.

In Oberösterreich werden aktuell gut 600 aus der Ukraine Geflüchtete in offiziellen Quartieren versorgt. Aus den acht Notschlafstellen des Landes wurden in der Nacht auf Donnerstag 598 gemeldet, in den Grundversorgungsquartieren des Bundes seien derzeit rund 20 untergebracht, hieß es aus dem Büro des zuständigen Landesrates Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Unbekannt ist, wie viele privat Unterschlupf gefunden haben. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zufolge befinden sich derzeit rund 300 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine im Burgenland. Dazu kämen noch jene, die selbstständig einreisten und sich hier aufhalten.

In der Steiermark sind bisher geschätzt 700 bis 800 Flüchtlinge aus der Ukraine untergekommen und werden versorgt, allerdings derzeit noch vorwiegend von Privaten, weil es die entsprechende Verordnung des Bundes noch nicht gibt. In Vorarlberg werden von der Caritas derzeit 48 Familien (insgesamt 158 Personen) betreut. Von 42 Familien (134 Personen) weiß man mittlerweile, dass sie in Privatquartieren untergebracht sind. In Kärnten wiederum sind 350 ukrainische Flüchtlinge, teilte Gerd Kurath vom Landespressedienst mit. Privat Untergebrachte sind hier nicht mitgezählt.

Nur einen Annäherungswert gibt es vorerst aus Niederösterreich. Dort werden mehr als 500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine versorgt, hieß aus dem Büro von Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Im Krisenstab in Wien betont man, dass die exakte Zahl der in der Bundeshauptstadt aufhältigen Flüchtlinge derzeit nicht genau erhoben werden kann - so lange die Betroffenen nicht in die Grundversorgung aufgenommen wurden. Personen, die privat untergekommen seien, wären etwa oft noch nirgends registriert.

Anlaufstellen in Wien

Daten gibt es allerdings aus den kurzfristig initiierten Anlaufstellen: Im Wiener Ankunftszentrum, das in einer Sporthalle in der Leopoldstadt eingerichtet wurde, wurden bisher etwa 7300 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, wie eine Sprecherin des Krisenstabs berichtete. In Betrieb ist unterdessen auch das Beratungszentrum im Austria Center, das für Menschen gedacht ist, die auch in Wien bzw. Österreich bleiben möchten. Dort können derzeit knapp 1500 Personen täglich empfangen werden. Aufgestockt wurden auch die Notschlafstellen. 1600 stehen davon aktuell Menschen aus der Ukraine zur Verfügung.

Ludwig und Neos raten Bund zu Einsatz von Flüchtlingskoordinator

Um den Überblick zu behalten, empfiehlt der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dem Bund, wieder einen Flüchtlingskoordinator einzusetzen. Ein solcher habe in der Person von Christian Konrad schon einmal "hervorragend gearbeitet", befand er via Twitter. Der frühere Raiffeisen-Generalanwalt war im Sommer 2015 eingesetzt worden. Damals trafen zahlreiche aus Syrien geflüchtete Menschen in Österreich ein. Konrad fungierte rund ein Jahr lang als Koordinator.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger plädierte ebenfalls für die Ernennung eines Koordinators. Dieser könne etwa für rasche und unbürokratische Unterbringung und Integration in Schulen und am Arbeitsmarkt sorgen, sagte sie dazu in einer Stellungnahme. Kritik übte sie daran, dass die Bundesregierung die EU-Richtlinie, die den Zugang zu diesen Bereichen regelt, noch nicht umgesetzt hat.

"Ich habe große Sorge, dass die geflüchteten Menschen wegen regierungsinterner Streitereien über Details nicht entsprechend versorgt werden können", beklagte sie: "Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Österreich ist riesig, überall entstehen kleinere und größere Initiativen - die aber bisher von Türkis und Grün blockiert werden." Nötig sei nun eine sofortige Einsetzung einer entsprechenden Taskforce unter der Leitung eines Koordinators.

Durch diesen sollten private und öffentliche Initiativen zusammengebracht werden. Projekte wie jenes des ehemaligen Neos-Mandatars Sepp Schellhorn, das Hoteliers dazu aufruft, je ein Zimmer für Flüchtlingsfamilien zur Verfügung zu stellen, stünden und könnten längst aktiv sein und Menschen unterbringen, betonte Meinl-Reisinger. Lasse man sich weiter Zeit, drohe die Gefahr, dass man wie 2015 Bilder von überfüllten Flüchtlingslagern sehen werde.

Förderung von ehrenamtlichen Initiativen

Engagement für Flüchtlinge aus der Ukraine wird nun auch über eine neue Förderschiene unterstützt. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt in die Wege geleitet, dass ehrenamtliche Projekte Subventionen erhalten können. Bis zu 2500 Euro stehen dafür pro Initiative zur Verfügung, hieß es in einer Aussendung. Möglich ist etwa die Förderung von Sprachmaßnahmen, Informationsveranstaltungen in Sachen Arbeitsmarkt-Integration oder Unterstützungsangebote für Frauen.

(APA/Red.)