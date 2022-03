49.432 Neuinfektionen: Wieder ein Höchstwert

(c) imago images/Michael Gstettenbauer (Michael Gstettenbauer)

In den letzten 24 Stunden sind fast 50.000 Corona-Neuinfektionen und 23 Todesfälle in Österreich gemeldet worden.

Nach der Öffnung vergangenen Samstag steigen die Fallzahlen weiter. Seit Mittwoch kamen insgesamt 49.432 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 hinzu. Damit wurde der gestrige Höhepunkt an Neuinfektionen - es waren 47.795 - heute erneut übertroffen.

Allein in der vergangenen Woche haben sich 246.490 Personen infiziert. Damit steigen auch die Sieben-Tages-Inzidenz (35.213) und der Schnitt der vergangenen sieben Tage (2759,4) weiter an. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche gab es 31.566 Neuinfektionen. Der Sieben-Tages-Schnitt lag bei 28.090 und die Inzidenz bei 2201,2.

In den Spitälern ist die Zahl der Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion seit gestern um 96 zurückgegangen. Derzeit befinden sich 2.668 Infizierte im Krankenhaus. Auf den Intensivstationen wurden vor einer Woche noch 189 Schwerkranke betreut. Heute sind es 179, um drei weniger als am Vortag.

Seit gestern sind 23 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben. Allein innerhalb der vergangenen Woche gab es 212 Todesopfer zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind in Österreich 15.136 Menschen gestorben.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 1.751

Kärnten: 2.781

Niederösterreich: 9.283

Oberösterreich: 8.469

Salzburg: 3.348

Steiermark: 9.107

Tirol: 3.690

Vorarlberg: 2.608

Wien: 8.395

