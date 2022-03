Sofia Polcanova: Zwischen Grand Smash und Flüchtlingshilfe

In Singapur startet eine neue Tischtennis-Turnierserie mit Rekordpreisgeld. Im Elitefeld misst sich Sofia Polcanova, die endlich wieder schmerzfrei ist. In ihrem Geburtsland Moldau engagiert sich die 27-Jährige für Ukraine-Flüchtlinge.

Singapur/Wien. Eine Pandemie später als geplant beginnt eine neue Ära in der Tischtennis-Welt. Grand Smash heißt die hochkarätige Turnierserie, die den Profi-Sport nach dem Vorbild der Grand Slams im Tennis in neue Sphären heben soll. Das Prinzip ist da wie dort dasselbe: Bei den vier Events soll es mehr Geld und mehr Weltranglistenpunkte zu holen geben als bei jedem anderen Wettbewerb im Jahr. Der erste Grand Smash beginnt am Freitag in Singapur (Livestreams auf xyzsports.tv), der Sieg ist 2000 Zähler und damit so viel wie ein WM-Titel oder Olympiasieg wert, das Rekordpreisgeld beläuft sich auf zwei Millionen Dollar.

Aus Österreich sind Sofia Polcanova sowie Daniel Habesohn und Robert Gardos für das jeweils 64-köpfige Einzelfeld gesetzt. Spannend findet Österreichs Nummer eins bei den Frauen das Konzept, die Linzerin reiste als Weltranglisten-19. und damit viertbeste Nicht-Asiatin an. „Da versucht man wirklich etwas Großes auf die Beine zu stellen“, sagt die 27-Jährige, die neben dem Marketing (noch) kaum Unterschiede merke. „Bei den Matches in der Haupthalle wird man es dann spüren.“