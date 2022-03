Chicks* beim Imagetanz-Festival: Im Ballsaal wird aufgeräumt

Drucken

Hauptbild • Chicks* ist ein queerfeministisches Theaterkollektiv aus Deutschland. • (c) PaulaReissig

Das deutsche, queerfeministische Kollektiv lädt Besuchende zu einer interaktiven Performance ein.

Das Publikum betritt in kleinen Gruppen den Raum, Kopfhörer über den Ohren, daraus dringt mal Musik, mal Stimmen, mal vorgetragene Texte. Performende stehen ihnen gegenüber, erklären ihnen, wie sie eine Pause einfordern können — immerhin soll es sich um ein konsensuelles Erlebnis handeln —, laden sie ein, sich zu bewegen, vielleicht gar zu tanzen. In Nebenräumen klopfen Besuchende mit Performenden im Einzel-Tête-à-Tête daraufhin die eigene Tanzgeschichte ab. Nicht für jede Person ist Tanz nur mit positiven Erinnerungen verbunden. Manchmal wurden Grenzen überschritten, man wurde in Rollen gedrängt, die nicht passen wollten, Berührungen und Blicke sexualisiert, die in diesem Kontext nicht hätten stehen sollen. Als „Performative Traumatherapie“ bezeichnet das Kunstkollektiv Chicks* diesen Teil der Aufführung.

(c) PaulaReissig

Die deutsche Gruppe von interdisziplinär arbeitenden Kunstschaffenden sieht sich als langsam wachsendes queerfeministisches Netzwerk. Entstanden ist sie, als Gianna Pargätzi und Marietheres Jesse gemeinsam performative Künste an der Universität Hildesheim studierten. In einem ersten Projekt in Bremen holten sie junge Mädchen, Frauen und nicht binäre Menschen zwischen 14 und 16 Jahren auf die Bühne, die sich in einer Aufführung damit auseinandersetzten, wie ein weiblich gelesener junger Mensch zur Frau gemacht wird, was von ihr erwartet wird, welche Rolle sie performen soll. Das Stück fand so viel Anklang, dass Chicks* in anderen deutschen Städten performen konnte.