Nächstes AKW gerät in die Kampfzone

Die Kampfhandlungen in der südlichen Ukraine erreichen demnächst ein weiteres Atomkraftwerk. Das Kühlsystem eines Reaktors in Zaprosche ist beschädigt worden. Und teilweise ist die Daten-Verbindung zur IAEA unterbrochen.

Die Kampfzone nähert sich dem nächsten ukrainischen Atomkraftwerk, dem AKW Süd-Ukraine, das am Rande der Stadt Juschnoukrajinsk errichtet worden ist. Am Donnerstag nachmittag war es 30 Kilometer von den Kampfhandlungen entfernt. Im AKW sind dort drei WWER1000-Reaktoren in Betrieb, die 1983, 1985 und 1989 in den Regulärbetrieb übernommen worden sind. Es sind russische Atommeiler. Auch an diesem Standort gibt es Abkühlbecken, in denen ausrangierte Brennelemente gelagert werden.

Die größte Gefahr ist auch dort die Unterbrechung der Stromversorgung: Elektrizität ist notwendig, um die Kühlung der Reaktoren selbst zu gewährleisten. Bei Stromausfall muss – IAEA-Empfehlungen zufolge – ein mit Diesel betriebenes Notstromaggregat anspringen, das einen Betrieb für 72 Stunden sicherstellen sollte. Diese Empfehlung baut darauf, dass innerhalb dieser drei Tage der Schaden behoben werden kann und wieder ein Normalbetrieb möglich ist. Kriegsszenarien sind nicht vorgesehen.

Fällt der Strom komplett aus, dann laufen die physikalischen und chemischen Reaktionen weiter – sie können zu einer Erhitzung in den Reaktoren führen, die – wenn sie nicht gestoppt wird – zu einer Kernschmelze führt. In den Abklingbecken bestünde bei Stromausfall die Gefahr des Verdampfens des Wasser, was in weiterer Folge zur Selbstentzündung und einer Explosion führen könnte. Das Notstromaggregat hat keine Schutzhülle.

Sowohl die Stromversorgung als auch das Bedienpersonal des Atomkraftwerks haben sich als die beiden Haupt-Risikofaktoren herausgestellt. Im bereits 16. Statement der in Wien ansässigen Atomenergieagentur (IAEA) zur Lage in der Ukraine wird im Zusammenhang mit dem Standort der Atomruine Tschernobyl festgehalten: „Von Tag zu Tag sehen wir eine Verschlechterung der Situation, insbesondere bezüglich der Strahlungs-Sicherheit“, so der IAEA Direktor Rafael Mariano Grossi. Er kritisiert, dass die Mannschaft von insgesamt 210 Leuten de facto „seit zwei Wochen am Standort lebt; 24 Stunden. Es hat keine Gelegenheit für einen Schichtwechsel gegeben.“

Zaporosche: Kühlsystem beschädigt

Die IAEA sagt, dass der Wasserstand in den Abklingbecken hoch genug sei. Viele der Brennstäbe (aber nicht alle) in Tschernobyl stammen aus den RBMK-Reaktoren in Tschernobyl und liegen deshalb dort seit mehr als 30 Jahren im Wasserbad. Deshalb schätzt die IAEA ein etwaiges Strahlunsgrisiko als geringer dar.

Tschernobyl ist in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wieder der Puffer gewesen, wenn der Platz in den Abklingbecken bei den vier in Betrieb befindlichen Atomkraftwerken der Ukraine eng wurde. Die Logistik vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine war jene, dass Brennstäbe auch immer wieder nach Russland transportiert wurden. Wanmn dies zuletzt der Fall war, ist unklar. Wie stark die Lager derzeit gefüllt sind und wie hoch die Wasserstände sind, ist über unabhängige Quellen nicht nachzuvollziehen.

Die IAEA meldet außerdem, von der ukrainischen Atomaufsicht SNRC verständigt worden zu sein, dass der Reaktor 6 in (von russischem Militär eroberten) AKW Zaporosche vom Netz genommen worden sei. Es gebe einen Schaden am Kühlsystem „als Folge der Ereignisse vom 4. März“, wie es heißt. Es werde eine Notreparatur durchgeführt.

Schließlich meldet die IAEA, dass die Übertragung der Daten von Tschernobyl und von Zaporosche unterbrochen sei. Damit kann die Atomagentur das Geschehen an diesen beiden Standorten nicht mitverfolgen. Hier geht es um sicherheitsrelevante Daten, aber auch solche, um zu überwachen, dass kein radioaktives Material für militärische Zwecke abgezweigt wird.

