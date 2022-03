Kein "goldener Pass" für Russen

Der Praxis vieler EU-Länder, Pässe oder Visa für großzügige Investitionen zu vergeben, soll im Licht des Krieges Einhalt geboten werden.

Die umstrittene Vergabe „goldener“ EU-Pässe an betuchte Investoren aus aller Welt sorgt in Brüssel schon die längste Zeit für Irritationen – mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine soll diese in einigen EU-Ländern gängige Praxis nun endgültig verboten werden: So sieht es ein Initiativbericht des EU-Parlaments vor, der mit großer Mehrheit angenommen wurde. Die Vergabe käuflicher Aufenthaltstitel gehe mit schwerwiegenden Sicherheitsrisken für die Unionsbürger einher, heißt es in dem Text – etwa bei Geldwäsche und Korruption.

Die Abgeordneten fordern die EU-Kommission nun dazu auf, einen entsprechenden Gesetzesvorschlag einzureichen. „Goldene“ Pässe sollten verboten werden, die Vergabe „goldener“ Visa an strenge Kriterien – wie die Untersuchung der Mittelherkunft – gebunden sein. An russische Anwärter sollen nach dem Willen der Parlamentarier gar keine käuflichen Visa oder Pässe mehr vergeben werden.

Keine neuen Anträge mehr

Drei EU-Länder stellen derzeit käufliche Staatsbürgerschaften aus: Malta, Zypern und Bulgarien. Allerdings werden in Zypern keine neuen Anträge mehr angenommen, und in Bulgarien ist ein Ende der vor knapp zehn Jahren eingeführten Praxis, von der vor allem reiche Chinesen und Russen profitieren, zumindest anvisiert: Das Programm habe nicht wie beabsichtigt zu bedeutenden Investitionen in die bulgarische Wirtschaft geführt, heißt es in Sofia. Malta wiederum hatte zuletzt angekündigt, keine „goldenen“ Pässe mehr an Russen und Belarussen auszustellen.

Schon 2020 leitete die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Zypern und Malta ein. Im Juni 2021 richtete die Brüsseler Behörde auch ein Schreiben an Sofia und drohte mit einem Verfahren. Malta argumentiert, die Vergabe von Pässen sei Sache der Nationalstaaten.

Geht es nach dem Willen des EU-Parlaments, soll auch die Gewährung von Aufenthaltsrechten im Gegenzug für großzügige Investitionen unter Strafe gestellt werden.

Zwölf Mitgliedstaaten stellen derzeit „goldene“ Visa aus, darunter die Niederlande, Spanien, Italien, Portugal und Griechenland. Schätzungen zufolge haben von 2011 bis 2019 über solche käuflichen Visa oder „goldenen“ Pässe mehr als 132.000 Menschen Aufenthaltstitel oder eine Staatsbürgerschaft in EU-Mitgliedstaaten erhalten, wofür im Gegenzug mindestens 21,4 Milliarden Euro an Investitionen geflossen sind. Die nötige Investitionssumme variiert dabei deutlich: Muss ein Interessent in Bulgarien 127.000 Euro begleichen, sind es in den Niederlanden 1,2 Millionen Euro.

