Der Totengräber und die Liebe

In seinem Job als Totengräber findet Mario Schlembach auch Material zum Schreiben.

In einem kleinen Ort in Niederösterreich hebt Mario Schlembach Gräber aus, daneben schreibt er Bücher – über Arbeit, Krankheit und das Schreiben.

Ökonomisch, meint Mario Schlembach, ist er eher Totengräber. In seiner Heimatgemeinde Sommerein im Bezirk Bruck an der Leitha und auf zwei weiteren Friedhöfen in der Nähe hebt er regelmäßig Gräber aus. „Angebote hätte ich von sechs bis sieben Friedhöfen“, erzählt er. Doch die hat er abgelehnt.

Mit rund 40 Begräbnissen im Jahr kommt er wirtschaftlich so weit durch, dass er sich daneben seinem anderen Beruf widmen kann: „Ich sehe mich schon eher als Autor.“ Zu 90 Prozent liest und schreibt er, zwischendurch kümmert er sich eben um Gräber. Vier Stunden graben, beim Begräbnis warten, dann wieder Erde auf den Sarg.