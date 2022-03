Ukrainer "viel einfacher" integrierbar als Syrer

Arbeitsminister Martin Kocher ist zuversichtlich, was die Integration ukrainischer Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt betrifft.

Der Arbeitsmarkt hat sich von der Coronakrise rasch erholt: Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich heute auf dem niedrigsten Stand seit elf Jahren. Man sei davon ausgegangen, dass die Wirtschaft durch das Ende der Coronamaßnahmen einen zusätzlichen leichten Impuls bekommt, sagte Arbeitsminister Martin Kocher am Donnerstag. Dem habe die Situation in der Ukraine einen Dämpfer versetzt. Die Auswirkungen der explodierenden Energiekosten auf Unternehmen in Österreich hält er aber für überschaubar. Er erwartet, dass sie nur im Ausnahmefall zu Produktionsstopps führen.

Er hoffe, dass sich die Energiepreise nach einem anfänglichen „Überschießen“ einpendeln werden. Es sei aber klar, dass mit strukturell höheren Energiepreisen zu rechnen sei. Für leidtragende Unternehmen gebe es die Kurzarbeit, sagte Kocher am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Sie sei für solche „endogenen Schocks“ gedacht, für eine temporäre Belastung. „Für Corona war die Kurzarbeit fast nicht optimal, weil es so lang gedauert hat.“