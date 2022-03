Caribou im Gasometer: Eskapismus und ein musikalisches Dosenmenü

Caribou, deren Synthiegroove deutlich an die Achtzigerjahre erinnert, und Sofia Kourtesis, die großteils Vollplayback performte, eröffneten die postpandemische Popsaison im Wiener Gasometer.

Odessa! Die ukrainische Stadt am Schwarzen Meer hat Künstlerseelen immer schon angeregt. Unvergesslich ist Sergei Eisensteins Stiegenszene in „Panzerkreuzer Potemkin“ von 1925, in der Soldaten eine Menschenmenge aus Frauen, Kindern und Behinderten über die Stufen jagen. „Odessa“ hieß auch ein superbes Bee-Gees-Album von 1969, das André Heller als Ö3-DJ mit „drei Zitronen“ strafte. Deutlich süßer war das „Odessa“, das die kanadische Band Caribou am Mittwochabend im Gasometer reichte.

Federnde Beats, elektronisches Fiepsen und eine veritable Fistelstimme, die sich da über eine Trennung ausließ: „Who knows what she's gonna say?“, rätselte Sänger Dan Snaith zunächst. Bald wird klar, sie krallt sich die Kinder und fährt in die Ebene davon. Weg von einem Leben, das sie so nicht mehr will. Und das ist ein gutes Stichwort für diese Musik, die da so streichelweich ans Ohr flutete: Es war der pure Eskapismus, dem die vier Musiker frönten. Mit geschlossenen Augen gab sich der Bassist seinen erdigen Läufen hin. Der Schlagzeuger bewies Arbeitsethos, während der Gitarrist hauptsächlich damit beschäftigt war, formschöne Fill-ins zu produzieren. Der Sound kam nämlich hauptsächlich von den Tasteninstrumenten sowie von der Festplatte.