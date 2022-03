IV-Präsident: "Diese Krise trifft die Industrie"

IV-Präsident Georg Knill warnt vor einem EU-Embargo gegen russisches Gas. Engpässe bei Energie oder Erzen könnten rasch zum Stillstand der heimischen Industrie führen. Die grüne Wende der EU will er nicht verwerfen, angesichts des Kriegs aber „neu bewerten“.

Die Presse: Die USA verhängen ein Ölembargo gegen Russland, die EU denkt darüber nach. Gleichzeitig droht der Kreml, der EU den Gashahn abzudrehen. Wird die heimische Wirtschaft genug Energie haben?

Georg Knill: Aktuell kommt weiter verlässlich russisches Gas in Österreich an. Aber das kann sich mit jedem Tag ändern. Der breiten Öffentlichkeit ist erst durch den Ukraine-Krieg bewusst geworden, wie wichtig Gas für uns ist. Europa importiert 1600 Terawattstunden (TWh), das sind vierzig Prozent des Gasbedarfs, aus Russland. In Österreich sind es 80 TWh. Das sind unheimliche Energiemengen, die nicht leicht ersetzbar sind. Der produzierende Sektor braucht 40 Prozent des Erdgases in Österreich, 30 Prozent gehen in die Energieversorgung – vor allem in die Stabilisierung des Stromnetzes. Wir müssen heute mehrmals täglich in den Strommarkt eingreifen, um Blackouts zu verhindern. Nur ein Fünftel landet bei den Haushalten. Wir wissen, wie schwierig es ist, 27 TWh an Erneuerbaren zuzubauen. Jetzt zu behaupten, wir können diese 80 TWh Gas kurzfristig ersetzen, ist völlig utopisch.

Europa kann da also mit den USA gar nicht gleichziehen?