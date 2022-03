Nach Flop in Antalya startet Schröder ein Solo

Vom Treffen der Außenminister Lawrow und Kuleba in der Türkei ging kein Friedenssignal aus. Ex-Kanzler Schröder sprach bei seinem Freund Putin im Kreml vor.

Ein historischer Moment sollte es werden. In einem holzgetäfelten Konferenzraum im südtürkischen Ferienort Belek bei Antalya saßen sich am Donnerstagmorgen erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs die Außenminister der Konfliktparteien gegenüber. Der russische Ressortchef, Sergej Lawrow, nahm an der einen Seite des hufeisenförmigen Tisches Platz, der ukrainische Minister, Dmytro Kuleba, auf der anderen.

Zwischen ihnen saß der türkische Außenminister, Mevlüt Çavusoğlu, als Gastgeber an der Stirnseite vor einer Stellwand mit dem Motto „Treffen für Diplomatie“. Doch von Diplomatie war keine Rede. Lawrow war zwar mit konkreten Zielen nach Antalya gekommen – doch Schritte zur Beendigung des Kriegs waren nicht darunter.