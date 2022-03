Wenn die Mutter nicht die ist, für die man sie hält

„Ein Teil von ihr“: Mutter-Tochter-Drama mit Thrill und Längen.

Es ist Andreas 30. Geburtstag. Wie immer hat sie sich im Job gelangweilt: Während sie als Hilfspolizistin Anrufe und Beschwerden entgegennimmt, zeichnet sie kleine Skizzen auf den unbeschriebenen Block. Andrea hat es noch nicht weit gebracht: kein Studium, keine Ausbildung, keine eigene Wohnung. Damit liegt ihr ihre Mutter, Laura, in den Ohren, während die beiden in einem kahlen Diner zu Abend essen. Sekunden später steht Andreas Leben auf dem Kopf. Ein Mann schießt im Lokal um sich. Als er Andrea, die noch Polizeiuniform trägt, bedroht, reagiert Laura blitzschnell: Sie tötet den Angreifer geschickt mit dessen Messer.

Erst kommt der Schock. Dann der Zweifel. Andrea beginnt, in der Vergangenheit zu graben. Und muss erkennen, dass ihr ganzes Leben auf Lügen aufgebaut war – und ihre Mutter nicht diejenige ist, für die sie sie hielt. In jeder Folge der Netflix-Serie „Pieces of Her“ („Ein Teil von ihr“) fügt sich ein neues Puzzleteil ein. Es sind sehr viele Teile, in die Autorin Charlotte Stoudt („Homeland“) die Persönlichkeit und Geschichte der Laura zerlegt. Erzählt wird in wechselndem Tempo, auf Action und flott geschnittene Flashbacks folgen immer wieder Längen.

Hervorragend: Toni Colette

Darüber hinweg hilft Toni Colette („The Sixth Sense“) als geheimnisumwitterte Laura. Niemand kann erahnen, welche Gedanken hinter den akkurat geschnittenen Stirnfransen herumgeistern.

Colette zieht hier alle Register ihrer Schauspielkunst. Sie schaut so verhärmt, so grimmig, so grandios undurchdringlich drein – und rührt dann doch wieder zu Tränen, als sie in einem Moment der Verzweiflung einer Sterbenden ihr Herz ausschüttet. Bella Heathcote reift indes als Andrea von der Spätpubertierenden zur Do-it-yourself-Detektivin. Der Plot dazu ist spannend, wirkt aber leider ein wenig zu konstruiert.