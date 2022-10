Die große Jobresignation

Wie können wir den Arbeitskräftemangel bewältigen?

Das US-amerikanische Phänomen „The great resignation“ ist in Europa angekommen. Immer mehr unbesetzte Stellen sorgen für zunehmende Anspannung am Arbeitsmarkt. Die große Welle an freiwilligen Kündigungen wurde durch die Corona-Krise verstärkt. War sie ein Weckruf für Arbeitnehmer*innen, ihre Berufs- und Lebensziele zu überdenken? Welche Jobs werden auf lange Sicht unbesetzt bleiben und warum? Wir debattieren über Jobresignation und Work-Life-Balance und liefern Antworten auf die Frage, wie Unternehmen mit den neuen Anforderungen umgehen können.



Diskutierende

Alexandra Hilgers, Takeda in Österreich

Christian Klaus, SO/ Vienna

Anna Nowshad, Deloitte Consulting GmbH

Angelika Schmidt, WU



Moderation

Michael Köttritsch, „Die Presse“ Ressortleiter "Management & Karriere" sowie Leiter der "Presse"-Lehrredaktion



Zeit & Ort

Mittwoch 09.11.2022

Beginn 18:00

WU Festsaal 1 sowie YouTube-Livestream



Detaillierte Informationen und Anmeldung: wu.ac.at/wumatters