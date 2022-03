Vererben nur mit Plan – sonst vererbt man auch Probleme mit

Drucken

Hauptbild • Michael Umfahrer, Präsident der Österreichischen Notariatskammer: „Das Bewusstsein, rechtzeitig etwas zu tun, ist gestiegen.“ • (c) ÖNK

Notariatskammer-Präsident Michael Umfahrer betont: Zum Schutz des Unternehmens und zur Vermeidung von Streit unter der nächsten Generation gilt es, das Erbe rechtzeitig und sicher zu regeln.

Jeder Unternehmer hat das Bestreben, seinen Betrieb an die nächste Generation weiterzugeben. Aber nicht jeder Unternehmer kann sich von seinem „Lebenswerk“ lösen. Für Michael Umfahrer, den Präsidenten der Österreichischen Notariatskammer, kann ein Unternehmen ohne Nachfolgeregelung in eine gefährliche Lage geraten. Dem Unternehmer müsse klar sein: Wenn er es beim Vererben auf den Todesfall ankommen lässt, weiß er nicht, wann das sein wird. Geht man planlos und ohne vertragliche Regelung hinein, gibt das gesetzliche Verlassenschaftsverfahren den Fahrplan vor.



„Das Bewusstsein, rechtzeitig etwas zu tun, ist aber gestiegen“, sagt Umfahrer. Denn zum Schutz des Unternehmens gelte es, das Erbe und die Nachfolge „mit einem strukturierten Plan“ zu regeln. Das Wichtigste ist dabei der Gesellschaftsvertrag, „in dem ich als Eigentümer vertraglich vorkehre, dass ein bestimmter Nachfolger in Besitz meiner Anteile kommt. Oder wie ich Aufgriffsrechte verfüge.“



Wertschöpfung | Beständigkeit | Vertrauen „Die Presse“ und ihre Partner Bankhaus Spängler, BDO sowie die Österreichische Notariatskammer suchen und küren die herausragenden Familienunternehmen Österreichs.