Österreichs Song-Contest-Beitrag: Ein Heiligenschein zum Tanzen

Mit "Halo" von LUM!X und Pia Maria tritt Österreich beim Song Contest in Turin an. Der nun präsentierte Song ist gut gelaunt und sehr tanzbar.

"Lass mich dein Heiligenschein sein, denn wir sind durch die Hölle gegangen - und das in nur einer Nacht": So in etwas lautet die deutsche Übersetzung des Refrains von "Halo", dem österreichischen Beitrag für den Song Contest 2022. Der am Freitag präsentierte Song stammt von LUM!X und Pia Maria. Die beiden Teenager werden am 10. Mai im ersten Halbfinale versuchen, damit den Aufstieg ins Finale zu schaffen. Mit Beyonces gleichnamiger R&B-Ballade hat das "Halo" von LUM!X und Pia Maria nichts zu tun: Ihr Song ist astreiner Dancepop, sehr eingängig, gut gelaunt und mit viel Tempo.

Das dazugehörige Video wurde im Kunsthistorischen Museum gedreht, wo verschiedene Tänzer durch die marmorverkleideten Gänge wirbeln und das Duo - gekleidet in viel schwarzem Leder im Raum unter der Kuppel performt. Es wird am Freitagabend ab 20.03 Uhr in ORF 1 zu sehen sein, wo ESC-Experte Andi Knoll "Unseren Song für Turin" vorstellt.

"Es ist eine elektronische Nummer in meinem Stil, aber auch radiotauglich. Das war mir wichtig", sagte 19-jährige LUM!X. "Wir sind zielstrebig. Wir fahren dort hin, um unsere Musik auf die Bühne zu bringen und zu gewinnen. Ihr fragt ja auch keinen Skifahrer, ob er Vierter werden will." Bewusst wurde eben keine ruhige Nummer gewählt: "Nach der Zeit braucht jeder einen Pusher, der ihm einheizt", erklärte die 18-jährige Pia Maria.

"Als wir die Entscheidung getroffen haben, standen wir noch sehr unter dem Eindruck der Pandemie, da der Ukraine-Krieg noch nicht begonnen hatte", so ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. "Aber ich glaube dennoch, dass es die richtige Stimmung ist, die wir vermitteln wollen." Groiss-Horowitz hat als einstige ESC-Delegationsleiterin selbst eine lange Beziehung zum Wettbewerb. "Es ist etwas, das mich nicht kalt lässt - in die eine oder andere Richtung"". LUM!X und Pia Maria sollen als "Stimmungsaufheller für Europa" in Turin ihr Bestes geben: "Sie sind Vertreter einer Generation, auf die Einiges zukommen wird in den nächsten Jahren. Und da wollen wir alle ein bisschen Fröhlichkeit, ein bisschen Pause, ein bisschen Aufatmen." Einen Siegertipp hat sie allerdings auch schon. "Heuer wird wahrscheinlich die Ukraine keine schlechten Voraussetzungen haben, um den Zuspruch, den man in ganz Europa spürt, auch in Punkte umzumünzen." Dementsprechend könnte das Kalush Orchestra mit seiner Folklore-Hip-Hop-Nummer "Stefania" den Bewerb gewinnen.

"Die Unbeschwertheit des Song Contest ist in den vergangenen Jahren ein bisschen flöten gegangen", sagte der österreichische Delegationsleiter Stefan Zechner. Da sei "Halo" auch ein bewusstes Zeichen: "Es ist eine Nummer, die zeigt, dass es ein bisschen Freude im Leben gibt."

Russland wurde ausgeschlossen

Hier treten heuer 40 Nationen mit ihren Künstlerinnen und Künstlern an, wobei Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine zuletzt vom Bewerb ausgeschlossen wurde.

Die beiden Halbfinals werden am 10. und 12. Mai stattfinden, das Große Finale wird am 14. Mai über die Bühne gehen. Durch die Shows führen neben dem italienischen TV-Moderator Alessandro Cattelan die beiden Popstars Mika und Laura Pausini.

Der Song Contest findet in der Halle Pala alpitour in Turin statt. Der Sieg der italienischen Rockband Måneskin in Rotterdam hatte den Bewerb nach Italien geholt.

LUM!X und Pia-Maria LUM!X heißt mit bürgerlichem Namen Luca Michlmayr, stammt aus dem Mühlviertel, ist 19 Jahre alt und hat bereits Erfahrung im Business: Seine Single "Monster" hat mehr als 90 Millionen YouTube-Abrufe. Insgesamt knackte LUM!X bereits die Marke von 500 Millionen Streams auf der Videoplattform. Der heurige ESC-Standort Turin ist ihm vertraut: Der Sohn einer italienischen Mutter hat einige Zeit in der Fiat-Stadt gelebt. Eine Newcomerin ist die aus Tirol stammende Pia Maria. Die 18-Jährige ist gelernte Maskenbildnerin. Sie schreibt seit ihrem 16. Lebensjahr eigene Songs und wird nun an der Seite von LUM!X ihren ersten großen internationalen Auftritt haben.

