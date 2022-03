Spatenstich für Villensiedlung in Döbling

Am Hackenbergweg

Die 32I Immogroup errichtet im 19. Wiener Bezirk „The Unique“ mit 17 Villen.

Am Hackenbergweg in Döbling, einer der teuersten Gegenden Wiens, erfolgte vor Kurzem der Spatenstich für das Projekt „The Unique“. Die 3SI-Immogroup errichtet in den kommenden Monaten 17 Villen mit jeweils 300 m2 Eigengrund sowie privatem Home Spa mit Sauna und Outdoor-Pool. Ein Preisbeispiel: Eine 126 m2 große Villa mit vier Zimmern, einem Garten (275 m2) und mit südwestlicher Ausrichtung kostet laut Anbieter-Website rund 1,69 Mio. Euro.