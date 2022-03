Nachhaltig: "Robin" für Seepark-Quartier

Der Immobilienentwickler Soravia errichtet in der Seestadt Aspern ab Mai 2022 einen Business- und Bildungskomplex.

Auf die „Pop-up Dorms“ vom Sommer, ein mobiles Studierendenwohnheim am Baufeld J11 in der Seestadt Aspern, folgt ab Mai 2022 der Bau des Business- und Bildungskomplexes „Robin“. Der heimische Immobilienentwickler Soravia zeichnet für die Errichtung verantwortlich und präsentierte gemeinsam mit der 3420 Aspern Development AG am Montag das Projekt. Geplant sind insgesamt drei energieeffiziente Gebäude. Erste Käufer und Mieter für die rund zehn Hektar große Nutzfläche gibt es bereits. In eines der Häuser wird ab 2024 die Privatuniversität Schloss Seeburg einziehen. Zwei Erdgeschoßlokale werden von einem Joint Venture der Wien 3420 AG und der SES Spar European Shopping Centers GmbH angemietet. Vom Architekturbüro Baumschlager Eberle stammt das Design für die nachhaltige Gewerbeimmobilie in der Seestadt. (red.)