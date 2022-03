Zweithöchster Wert: 49.323 Corona-Neuinfektionen

Die Infektionszahlen in Österreich sind weiterhin extrem hoch. Inzidenz und Sieben-Tages-Schnitt liegen so hoch wie noch nie, auch die Spitäler verzeichnen einen Anstieg. Laut Experten und Expertinnen kamen die Lockerungen zu früh.

Die Zahl der Neuinfektionen kratzt am gestrigen Höchststand von 49.432. Heute melden die Ministerien mit 49.323 rund 100 neue Fälle weniger und damit den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Das sorgt wiederum für einen neuen Höchststand beim Sieben-Tages-Schnitt. Dieser klettert heute auf 37.628. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz steigt so hoch an wie noch nie. Pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern haben sich in den vergangenen sieben Tagen rund 2948,7 Menschen infiziert.

Drei Tage in Folge hat es in Österreich beinahe 50.000 Fälle binnen 24 Stunden gegeben. Am Mittwoch waren es 47.795 Neuinfektionen gewesen. Alleine seit vergangenen Freitag sind 263.394 Neuinfektionen hinzugekommen. Vor einer Woche hatten die Ministerium noch 32.419 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell gibt es 358.629 aktive Fälle in Österreich.

In den Spitälern sind seit gestern 83 weitere Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion hinzugekommen. Damit werden derzeit österreichweit 2751 Infizierte stationär behandelt. Davon benötigen 176 Schwerkranke eine intensivmedizinische Betreuung, um drei weniger als am Tag zuvor. Die hohe Zahl der Neuinfektionen wirkt sich auch auf die Spitäler aus, Personal fällt aus und nicht dringende Operationen müssen verschoben werden. Zudem befinden sich positiv getestete Patienten auf verschiedene Abteilungen verteilt im Spital, da diese Infektion häufig nur mehr ein "Nebenbefund ist", meinte der Linzer Lungenfacharzt Bernd Lamprecht. Die damit verbundenen erhöhten Hygienemaßnahmen bedeuten ein weitere Belastung im Klinikalltag.

Seit Beginn der Pandemie sind 15.163 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben, allein 203 innerhalb der vergangenen Woche. Seit gestern gibt es 27 weitere Todesopfer zu beklagen.

Lockerungen waren zu früh

Laut Experten sind die Lockerungen - vergangenen Samstag sind in Österreich weitgehend alle Corona-Schutzmaßnahmen gefallen - zu früh gekommen. Auch die Corona-Kommission hatte sich am Donnerstag erst für die Wieder-Einführung geeigneter Präventionsmaßnahmen ausgesprochen und diese später relativiert. Am Abend hieß es dann, man sei nur noch für "die Umsetzung geeigneter Präventionsmaßnahmen", ohne konkreter zu werden. Entscheidungen trifft jedoch die Politik. Bundeskanzleramt und Gesundheitsministerium sehen trotz anhaltender Rekord-Infektionszahlen keinen Handlungsbedarf.

Fast 12.000 Neuinfektion in Niederösterreich

Niederösterreich meldet die meisten Neuinfektionen, die es bisher innerhalb von 24 Stunden in einem einzelnen Bundesland gegeben hat: 11.821 sind es. Nur Wien hatte Anfang Februar diesen Jahres mehr als 10.000 neue Fälle an einem Tag. Heute meldet Wien mit 8681 den zweithöchsten Wert an Neuansteckungen. Kärnten übertrifft seinen gestrigen Höchstwert um zwei mit 2783 weitere infizierten Personen.

Bei den Inzidenzen liegt aktuell die Steiermark mit 3368,5 an der traurigen Spitze. Ebenfalls über 3000 liegt die Inzidenz in Vorarlberg mit 3345,4, in Niederösterreich mit 3323,3 und in Oberösterreich mit 3003,5. In Salzburg beträgt die Inzidenz 2980, in Tirol 2691,6, im Burgenland 2689,1, in Kärnten 2508,7. Die niedrigste Inzidenz hat derzeit Wien mit 2482,4.

Derzeit verfügen rund 69,5 Prozent der Menschen in Österreich über einen gültigen Impfschutz.

(red./APA)