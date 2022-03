Wenn die Corona-Kommission zurückrudert

Binnen weniger Stunden relativierte das Gremium seine Empfehlung. Wurde über die Vorsitzende politisch interveniert? Und wenn ja: von wem?

Heute, Freitag, war nun schon der dritte Tag in Folge, an dem in Österreich fast 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert wurden. Der bisherige Höchststand in der Pandemie vom Donnerstag (49.432 Fälle) stellte offenbar auch die Corona-Kommission auf eine harte Probe.

In der Sitzung am Donnerstagnachmittag kam es nämlich zu einigermaßen mysteriösen Vorgängen: Zunächst sprach sich das Gremium für die Wiedereinführung geeigneter Präventionsmaßnahmen aus, nachdem am Wochenende weitgehend geöffnet worden war. Nur die Vertreterin des Kanzleramts hatte sich der Stimme enthalten, alle anderen waren einverstanden gewesen – auch die Kommissionsvorsitzende Katharina Reich, im Hauptberuf oberste Gesundheitsbeamtin im grünen Gesundheitsministerium, außerdem Co-Chefin der Gesamtstaatlichen Krisenkoordination (Gecko).