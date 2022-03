Eine eigenwillige, gewagte Erzählerin: Ali Smith, 1962 geboren in Inverness, lebt heute in Cambridge.

Vor allem ihr Jahreszeiten-Zyklus brachte ihr höchstes Lob: Die in Schottland geborene Ali Smith erhält den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur.

Alles steht auf der Kippe – zu Chaos, Kollaps, Exil, aber es kommt auch, immer wieder, der Frühling“: Zumindest der erste Teil dieses Satzes aus Ali Smiths Roman „Frühling“ drückt wohl aus, wie derzeit viele empfinden. Smith hat allerdings vor allem das Elendige der britischen, brexithaften Gegenwart vor Augen, dazu politischen Populismus diesseits und jenseits des Atlantiks und globalen Klimawandel.

Ihre Jahreszeiten-Tetralogie hat der 1962 in Schottland geborenen Schriftstellerin Ali Smith endgültig einen Platz unter den interessantesten europäischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern der Gegenwart verschafft. Nun wird sie auch in Österreich ausgezeichnet, mit dem Staatspreis für europäische Literatur. Er ist mit 25.000 Euro dotiert und wird während der Salzburger Festspiele vergeben. Zuletzt erhielten ihn unter anderem Zadie Smith, Michel Houellebecq, Drago Jancar und László Krasznahorkai.

Mosaiksteine aus Brexit-England

Smiths Jahreszeiten-Romane, von „Herbst“ bis „Sommer“, erschienen im Original seit 2016. Seit 2021 ist die Tetralogie auch in deutscher Übersetzung vollständig zu lesen. Es ist ein in der Erzählweise gewagtes, scheinbar sprunghaftes, assoziationsreiches Werk, wie aus lauter Puzzlesteinchen bestehend. Smith bringt darin Befindlichkeiten ihres Landes bis ins Tagesaktuelle hinein zum Ausdruck. Gleichzeitig strotzt ihr Romanwerk von literarischen Anspielungen und Verweisen. „Akademische“ Kälte und Leblosigkeit strahlen Smiths Romane dennoch nie aus, ganz im Gegenteil.

Viele Charaktere tauchen in den Romanen auf, die miteinander mehr oder weniger lose verbunden sind, wie Fäden losgelassen und irgendwann überraschend wieder aufgenommen werden. In „Herbst“ steht die freundschaftliche Beziehung zwischen einer 30-jährigen Frau und ihrem 100-jährigen Nachbarn im Mittelpunkt. In „Winter“ kommt eine Familie zu Weihnachten zusammen. In „Frühling“ begegnen einander ein der Vergangenheit nachtrauernder Regisseur und die Angestellte eines Flüchtlingszentrums. In „Sommer“ erlebt man eine Kleinfamilie mit zwei Teenagern im Geschwisterkonflikt: Die 16-jährige engagiert sich gegen den Klimawandel und ist in Korrespondenz mit einem internierten Flüchtling. Ihr jüngerer Bruder Robert, ein hochbegabter Einstein-Fan, ist für den Brexit und gefällt sich in rechtsradikaler Rhetorik.

„Gewieftes ästhetisches Programm“

„Ali Smith bleibt in ihren Romanen und Erzählungen nah an unserer Gegenwart. Und weil Gegenwart ohne Vergangenheit nicht zu haben ist, stattet sie Figuren mit Biografien aus, in denen sich das 20. Jahrhundert spiegelt“, heißt es in der Jurybegründung. „Als Menschenkennerin weiß Smith, dass es, um Personen nahe zu kommen, nicht ausreicht, sie auf äußere Lebensstationen festzulegen. Sie stattet sie mit Träumen und Erinnerungen, Fantasien und Gedankenspielen aus. Dazu bedarf es eines gewieften ästhetischen Programms, das der Fülle der inneren Zustände gerecht wird.“

Nicht erst ihr Jahreszeiten-Zyklus hat Ali Smith Renommee verschafft. Schon ihr Roman „Beides sein“ („How to Be Both“, 2014) wurde mehrfach ausgezeichnet und fand sich auf der Shortlist für den Booker Prize. Er spielt radikal mit Perspektiven und verflicht die Geschichte eines Renaissancemalers mit der eines jungen Mädchens in der Gegenwart. Außerdem hat Smith seit den 90er-Jahren etliche Erzählbände veröffentlicht. Im Mai kommt in England ihr neuer Roman heraus: „Companion Piece“.

(red.)