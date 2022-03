Wo die Neutralität unerschütterlich ist

Sie hat das Land durch die Weltkriege gerettet, und an ihr wird auch jetzt nicht gerüttelt. Fast nicht, denn das Konzept der Neutralität wird flexibler.

Wien/Bern. Nach einigem Herumlavieren dann doch: Die Schweiz schloss sich Anfang vergangener Woche den EU-Sanktionen gegenüber Russland an, und die Antwort aus Moskau ließ nicht lang auf sich warten. Russland setzte die Alpenrepublik auf die Liste der „unfreundlichen Staaten“. Eine ungewöhnliche Erfahrung für das Land, das schwarze Listen nicht gewöhnt ist. Denn: Wie unfreundlich kann ein neutraler Staat denn sein? Reflexhaft hatte Bern die Sanktionen zunächst abgelehnt, es mussten erst Experten ausrücken und versichern: Das Mittragen der EU-Sanktionen ist mit der Neutralität vereinbar. Denn die Schweiz liefert keine Waffen und Truppen in das Kriegsgebiet.

Der Angriff auf die Ukraine hat auch in Bern eine Debatte über die Neutralität in Gang gesetzt, doch diese verläuft unter anderen Vorzeichen: Die Neutralität gilt sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung als unerschütterlich; vielmehr wollen die Schweizer wissen, wie sie sie in dieser weltpolitischen Schieflage weiterhin gewährleisten können. Denn: Warum ein Konzept aufgeben, das das Land heil durch zwei Weltkriege gebracht hat? „Die Schweizer Neutralität ist älter als die österreichische“, sagt Benno Zogg vom Center for Security Studies an der ETH Zürich, „sie war nie aufgezwungen, sondern selbst gewählt und damals schon glorifiziert.“ Es gilt das Verständnis der bewaffneten Neutralität, denn „nur eine wehrhafte Armee kann glaubhaft machen, dass fremde Truppen nicht durch das Land marschieren sollen“. Eine Analogie zu Österreich wurde in den vergangenen Tagen oft bemüht, dabei gilt die Schweizer Armee im Vergleich nicht als ausgehungert.