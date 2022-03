„Ein bisschen Fröhlichkeit“ für den Song Contest

Österreichs Beitrag „Halo“ ist ein ziemlich quickes Eurodance-Stück.

„Lass mich dein Heiligenschein sein, denn wir sind durch die Hölle und zurück gegangen“: theologisch fordernd, die erste Zeile des heurigen österreichischen Song-Contest-Beitrags! Oder soll man das Wort „Halo“ lieber astronomisch verstehen? Hilft vielleicht Sokrates? Der kommt in einer späteren Strophe vor, als Ur-Peripatetiker sozusagen: Um sich zu finden, möge man auf den Füßen denken, habe er gesagt . . .

Nein, ohne Spaß, der Text von „Halo“ ist höherer Blödsinn der feinsten Sorte. Herakles und Medusa kommen auch vor, aber alles führt in eine Art Remake der alten Yuppie-Seligkeit: „We can be the CEO, we can be the boss, fly higher than the gods.“ Zumindest nach Mitternacht auf dem Dancefloor, im Club, und dort ist er auch zu Hause, dieser Track.

Beziehungsweise auf einem Rave, denn so sagte man, als die effektvolle Rhythmik, die „Halo“ zelebriert, ganz frisch war, in den späten Achtzigern also. Damals feierte man die Raves ja am liebsten in Gasometern oder Museen. So passt es auch gut, dass das Video von „Halo“ im Kunsthistorischen Museum spielt: Sängerin Pia Maria und Musikdirektor Lum!x, beide in Schwarz und reich behängt, präsentieren sich dort betont fröhlich.

Dass der Song nicht wirklich Vintage ist, äußert sich in heftigem Einsatz von Autotune. Der Spannungsaufbau funktioniert: Der schnelle Teil, getrieben durch einen muskulösen Bass, fährt ordentlich, die Mitklatschpassage am Ende ist vielleicht ein bisschen gar schlicht. Aber wir sind ja beim Song Contest, wo das Duo aus Österreich als „Stimmungsaufheller für Europa“ wirken soll, wie ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz sagt: „Sie sind Vertreter einer Generation, auf die in den nächsten Jahren einiges zukommen wird. Und da wollen wir alle ein bisschen Fröhlichkeit, ein bisschen Pause, ein bisschen Aufatmen.“ Am 10. Mai dann in Turin. (tk/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2022)