Welche Strategie hilft gegen „Erpresser“ Putin?

Warum der russische Staatschef ein „rationaler Ausbeuter“ ist und ihn – aus Sicht der Spieltheorie – ein Energie-Boykott stoppen könnte.

Was hat der russische Staatschef mit einer Strategie zu tun, mit der zwei greise US-Forscher 2012 die Welt der Spieltheorie auf den Kopf stellten? Einiges, sagt Manfred Milinski, der damals als einer der Ersten die Arbeit zur „Extortion-“, also Erpresser-Strategie von William H. Press und Freeman J. Dyson las.

Sie geht vom Gefangenendilemma aus, einem Klassiker der Spieltheorie. Dabei kann jeder Spieler entweder kooperieren oder nicht, absprechen ist nicht erlaubt. Kooperieren beide, bekommen beide drei Punkte. Kooperiert der eine und der andere nicht, bekommt Letzterer fünf und der andere null Punkte. Verweigern beide, bekommt jeder einen. Daraus folgt: Kennt man die Absichten des anderen nicht, wäre es kurzfristig das Klügste, nicht zu kooperieren – obwohl das Ergebnis für beide mager ausfällt (deshalb „Dilemma“). Langfristig aber – das hat US-Forscher Robert Axelrod bewiesen – fährt man mit „Wie du mir, so ich dir“ besser: Wenn du kooperierst, kooperiere ich auch, sonst nicht. Jahrzehntelang galt das als beste Strategie. Aber dann fanden Press und Dyson etwas Beunruhigendes heraus: Erpressen ist schlauer. Die Regeln der Extortion-Strategie lauten: beginne mit Nichtkooperieren. Kooperiere nie, wenn der andere nicht kooperiert. Kooperiere nur, wenn der andere auch kooperiert, aber nicht immer. Der Erpresser kooperiert in etwa 60 Prozent der Fälle, in denen der andere kooperiert. Er ist also einmal freundlich, das andere Mal zieht er einen über den Tisch. Spielt man gegen einen Erpresser, ist es dennoch die beste Strategie, immer zu kooperieren – obwohl man dabei akzeptieren muss, dass der Erpresser am meisten gewinnt.