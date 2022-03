Das Rätsel um Schröder in Moskau

Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder will mit der Mission Moskau wohl auch die letzten Reste seines Rufs retten.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder will auf Wladimir Putin wirken. Was nutzt die alte Freundschaft?

Berlin. Es gibt nur ein Bild. Darauf zu sehen ist Soyeon Schröder-Kim. Die Hände zum Gebet gefaltet, die Augen geschlossen, draußen vor dem Fenster die erleuchtete Basilius-Kathedrale in Moskau.

Dieses Foto stellte die fünfte Frau des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder auf Instagram. Es war bis Freitagabend der einzige Einblick in jene rätselhafte Reise, die dieser am Donnerstag angetreten hat. Der russische Präsident, Wladimir Putin, soll ein Flugzeug nach Istanbul geschickt haben, um den deutschen Sozialdemokraten von dort zu sich zu holen. Nun kursiert das Gerücht, der 77-Jährige wolle im Krieg in der Ukraine vermitteln – und seine Freundschaft mit Putin für den Frieden einsetzen.

Was kann Schröder bewirken?