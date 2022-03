City Farm eröffnet die Gartensaison

Die City Farm Augarten lädt am Samstag und nächstes Wochenende zum Bio-Jungpflanzenmarkt. Die Raritätenbörse im Botanischen Garten folgt ab 8. April.

Wien. Nichts ersehnen Hobbygärtner mehr als die ersten Frühlingstage und die Eröffnung der Gartensaison. Die Ungeduldigen haben längst Radieschen und Salate gesetzt, die sich ob der frostigen Nächte aber noch ein bisschen Zeit lassen.

Spätesten aber wenn der erste Jungpflanzenmarkt seine Tore öffnet, ist sie da – die Gartensaison. Den Startschuss hat heuer die City Farm Augarten gegeben, die bereits am Freitag ihren Bio-Jungpflanzenmarkt eröffnet hat. Auch am Samstag sowie kommenden Freitag (15 bis 18 Uhr) und Samstag (10 bis 18 Uhr) hat der Markt geöffnet. Das Sortiment reicht von bunten Salaten über Kohlgemüse und Küchenkräuter (Petersilie, Schnittlauch, Schnittknoblauch oder Dille) bis hin zu Spinat, Zuckererbsen und Dicken Bohnen – alles Pflanzen also, die schon jetzt ausgesetzt werden können. Ebenso wird Saatgut aus biologischem Anbau verkauft (2., Obere Augartenstraße 1/8, www.cityfarm.wien).

Ebenfalls ein Fixtermin im Kalender vieler Hobbygärtner ist die Raritätenbörse im Botanischen Garten Wien, bei der auch die Arche Noah vertreten ist. Die geht heuer von 8. bis 10. April über die Bühne. Hier findet man gemeinhin alles, was das Gärtnerherz begehrt: von seltenen Pflanzen und Samen – von Wildblumen über Gemüsepflanzen bis hin zu Stauden und Gehölzen sowie Orchideen, Rosen und Kakteen – über Werkzeug bis hin zu Elementen zur Gartengestaltung. Auch gastronomisch wird man hier versorgt. Der Eintritt kommt dem Botanischen Garten zugute (Tageskarte: 6,50 Euro; Mechelgasse 2, 1030 Wien, mehrere Eingänge, siehe www.botanischergarten.univie.ac.at).

Aber auch viele Gärtnereien eröffnen die Saison und bieten neben Jungpflanzen und frischem Gemüse auch Beratung an. Die Gärtnerei Ganger hat bereits am Freitag ihren Ab-Hof-Laden eröffnet, in dem frisches Gemüse und auch Bio-Erde verkauft werden. Der Verkauf von Blumen- und Gemüsepflanzen folgt am 1. April (22., Aspernstraße 15–21, www.gaertnerei-ganger.at). Auch die Bioschanze verkauft bereits seit Februar frisches Wiener Gemüse ab Hof (Freitag, 14–19 Uhr) sowie samstags auf dem Naschmarkt und dem Kutschkermarkt. Ab April werden dann auch Jungpflanzen verkauft (21., An der Schanze 17, www.bioschanze.at). Die Gärtnerei Bach startet im April in die Saison (22., Hänischgasse 17, www.gaertnerei-bach.at). (ks)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2022)