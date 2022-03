Die Angst des Tyrannen

Drucken

Hauptbild • „Leo Tolstoi während einer Rast im Wald“, 1891, von Ilja Repin. • akg-images / picturedesk.com

Putin zieht gern russische Dichter heran, um sein kriegerisches Delirium zu fundieren. „Was will uns Tolstoi sagen? Was will uns Puschkin sagen? Was will uns Jessenin sagen?“ Wenn er nur wüsste, dass es in der Literatur nicht um ein Wir geht, sondern vor allem um ein Ich.

Russland führt Krieg gegen ein europäisches Land, einen Krieg wie aus dem vorigen Jahrhundert. Ungeduldig warten wir nun auf die eine Geschichte, die wir so gut aus der Kunst kennen: die Geschichte vom Sturz des Tyrannen. Ich erinnere mich noch an den Sturz des rumänischen Diktators Nicolae Ceauşescu. Ich war zehn Jahre alt, und ich meine, damals zum ersten Mal in meinem Leben Menschen schreien gehört zu haben, durcheinander schreiend. Wir verbrachten gerade die Ferien in einer Künstlerkolonie in den Karpaten. Wir kannten da alle Gäste – Künstler und solche, die zumindest für die Dauer ihrer Sommerferien als solche durchgehen wollten. Und aus dem Nichts begannen sie zu schreien, in der Kantine, aus vollem Hals, es waren entfesselte Schreie, erschreckende, urtümliche Freudenschreie. Ich rannte los und fand Männer und Frauen vor dem Fernseher, verschwitzt und in angespannter Haltung.

Auf dem Bildschirm war ebenfalls eine Gruppe Menschen zu sehen, in gedeckte Farben gekleidet und transpirierend, mit wahnhaft gläsernem Blick. Sie riefen: „Sieg! Endlich Sieg!“ Und als sie schwiegen, sagte der berühmte Schauspieler, der alles moderierte: „Brüder, mit Gottes Hilfe haben wir gesiegt! Vor uns allen steht unser Held – Mircea Dinescu, der Dichter!“ Er zeigte auf den Dichter, der in einem kleinen Heft blätterte. „Bitte seht ihn euch an: Er arbeitet jetzt! Aber Geduld! Er wird euch gleich sagen, worum es geht. Hört seine Worte, die Träger von Geist sein werden durch die Zeit.“

Sie werden vielleicht lachen, aber als ich ich beim Verfassen dieses Texts die allererste freie rumänische Fernsehübertragung ansah, war ich gerührt: „Vor uns allen steht unser Held – der Dichter! Er wird euch gleich sagen, worum es geht.“ Wie fest wir damals an den Dichter geglaubt haben, an den frisch aus dem Hausarrest ins Fernsehstudio gebrachten Intellektuellen und Poeten, Stellvertreter aller, die sich trotz Bedrohung und Zensur der Wahrheit und Ästhetik verschrieben hatten.

Der beamtete Verbrecher

Was ist mit uns? Glauben wir – hier und jetzt – noch so bedingungslos an die Dichtung? An die Macht der Worte, die Welt erfahrbar machen?

Die Diktatoren glauben daran, und sie fürchten die Literatinnen und Literaten – sie bespitzeln sie, versuchen sie zu bestechen, bedrohen sie und zensieren ihre Werke, sperren sie weg oder bringen sie um. Tyrannen fürchten den extravaganten Drang der Künstlerinnen und Künstler, auf der Bühne bleiben zu wollen, auch wenn es da ungemütlich wird. Sie fürchten Improvisation, sie fürchten die Eloquenz anderer, sie fürchten den Humor – denn sie haben keinen –, sie fürchten den Rausch, zuvörderst den Liebesrausch, und überhaupt alles, was aus der Reihe tanzt, denn selbst sind sie steif. Sehen Sie sich Vladimir Putin an: Seine unbewegte Miene, sein hölzernes Vokabular, er schreitet durch riesige Marmorhallen, er will endlich Raum einnehmen, Raum ausfüllen, er sitzt an einem lächerlich langen Marmortisch, im kriegsankündigenden Video mit Anzug, schief sitzender Krawatte und vergilbten Tastentelefonen zu seiner Linken. Er ist der Prototyp des verbeamteten Verbrechers, ein miefiger Untoter aus Sowjetzeiten. Ein Neider, wie er im Buche steht. Ein Neider, der auch den Künstlerinnen und Künstlern nur gerade sein Machtstreben entgegenzusetzen hat, sein sowjetbeschädigtes Ego und seine KGB-Schläue – seinen Zwang zur Entstellung, zuallererst zur Entstellung der Faktizität, der Wahrheit.

Als Kind wuchs ich mit der sogenannten soz-realistischen Literatur auf. Sie war schmucklos und hatte einen vorhersehbaren Plot, sie stellte eine militante Literatur über Genossen und Klassenfeinde dar, die keinen Raum für Interpretationen ließ jenseits der banalen und verbrecherischen Staatsdoktrin. Noch heute höre ich die Fragen der Genossin Lehrerin, bei denen wir alle die Augen verdrehten: „Was will uns der Autor damit sagen? Was lernen wir daraus?“

Ja, was wollen uns die Autorin, der Autor, eigentlich sagen? Und warum haben sie das nicht einfach in einem kurzen Telefongespräch getan? In einem zweiseitigen Brief? Warum machen sie uns das Leben schwer und verklausulieren alles, verstecken die „Themen“ und „Inhalte“ in einer Abfolge von Sätzen über Figuren und Begebenheiten, die auch noch erfunden sind? Ist das statthaft? Müsste man sie dafür nicht zur Rechenschaft ziehen? Es liegt doch alles auf der Hand. Der Fortschritt, die rote Flagge über unseren Köpfen, das Ziel der Geschichte, die Befreiung der Arbeiter und Bauern? Warum noch Kunst, wenn wir uns doch alle einig sind?

Am meisten mochte ich den Unterricht am Samstag, wenn uns „Frau Genossin Lehrerin“ aus solchen Büchern vorlas. Es entstand eine feierliche Stimmung im Schulzimmer, denn wir durften beim Zuhören zeichnen, und der Nachmittag verhieß Geselligkeit in der Gruppe, etwa bei den Pionieren. Ich weiß noch, wie ich einmal, die Frühlingssonne lag quer über der Schulbank, verstohlen eine Eiche malte. Mir war danach, eine Eiche zu malen, weil sie im Text vorkam und Genossin Lehrerin über das Wort stolperte – ich sah auf, aber sie las bereits wieder weiter. Die Eiche, die ich malte, war schon stattlich. Daran würde sich der Held aufhängen. „Aber warum soll er sich aufhängen, der gute Held, der für uns alle obsiegt hat?“, fragte Genossin Lehrerin. „Wer kann das schon wissen?“, hörte ich mich sagen.

Ich werde nie vergessen, wie das Raunen in der Klasse aufkam, als mein Bild an der Vorzeigetafel befestigt wurde. Dahin kamen nur die allerbesten Ergüsse der Schülerschaft, besonders wertvolle Beiträge zum Verständnis der Doktrin und zur Belebung der Worte unseres „Conducator“. Genossin Lehrerin stellte sich daneben und hob an: „Danas Bild hängt hier, weil es eine ausgesprochen schöne Eiche darstellt, die man gern anschaut. Zur Erbauung.“

Damals wuchs in mir die Vorstellung, vielleicht ein kindlicher Größenwahn, ich könnte etwas Grundlegendes erfassen von der Welt, eine gewaltige Eiche, unter der manche das Blätterrauschen hören und das Singen der Rotkehlchen und zuoberst einer Amsel, wohingegen es den Helden, die sonst nur vorwärts marschieren und nie unter Bäumen liegen, klamm wird ums Herz. Nun erleben wir auch in unseren Gesellschaften eine Rückkehr zur steifen, „moralisch korrekten“ Literatur und der Frage, was die eindeutige Botschaft eines Buches sei – als ob es keinen Tschechow gegeben hätte, keine Anna Seghers und keinen Max Frisch. Literatur wird heute als wertvoll apostrophiert, als besonders wertvoll gerade dann, wenn sie Antworten liefert – Recht und Unrecht benennt, Gewalt und Aufopferung, unten und oben, links und rechts. Literatur aber bietet keine Antworten. Die Literatur ist offen, so offen wie die Zukunft. Es gibt keine historische Logik, an deren Ende wir uns gerade befinden, auch wenn wir uns das gern vormachen. Denn Literatur lässt sich nur schwer als Apotheose der eigenen Lebensumstände begreifen, vielmehr als Befragung und Selbstbefragung. Bevor wir sagen, ich trete dafür und dafür ein und für jenes nicht, scheint es mir förderlich zu wissen, wer eigentlich dieses Ich sei. Dieses lebende Ich. Dieses lesende Ich. Was können wir aus uns lernen? Was davon ist veräußerlich? Was davon können wir anderen zumuten – müssen wir anderen zumuten?

Bücher werden in der Öffentlichkeit auf ihre sofortige gesellschaftliche Relevanz abgeklopft, auf ihre Instant-Zugänglichkeit und ihr Themenpotenzial, sie werden zunehmend im Tandem mit anderen, „ähnlichen“ Büchern besprochen oder im Schlepptau aktueller Nachrichten präsentiert.

Ein Buch über dies, ein Buch über das

Was ist uns selbst zumutbar? Ist eine Lektüre, die bei den Lesenden allein um Liebe buhlt, um rundendes Verständnis, um Erziehung in die eine oder andere Richtung, a priori eine gute Lektüre? Oder eben gerade keine gute Lektüre? Das Individuelle, die individuelle, höchstpersönliche Erfahrung, die intime Stille mit allen Dilemmata, Verzückungen und Freuden, darf nicht zugunsten eines falschen Wir-Gefühls schwinden – das war in der Diktatur schon falsch, und das ist auch für unsere offenen Zivilgesellschaften nicht ratsam. Der Raum des Individuums ist der Vorhof der Demokratie.

Putin übrigens zieht gern die russische Literatur heran, um sein kriegerisches Delirium zu fundieren. „Was will uns Tolstoi sagen? Was will uns Puschkin sagen? Was will uns Jessenin sagen?“ Wenn er nur wüsste, dass es in der Literatur nicht um ein Wir geht, sondern vor allem um ein Ich.

Sein Traum von der Welt, der Traum eines jeden Diktators: Das Ich geht im Wir auf – die Auslöschung der Individualität.

Hören wir stattdessen auf die Schreibenden. Folgen wir ihnen – aber ohne inhaltliche Erwartungen. Lassen wir unsere Erfahrungswelt von ihnen transzendieren, unsere Bedürftigkeit, unsere existenzielle Einsamkeit, unsere Egozentrizität.

Jedes Jahr steht die Lesenacht in der Schule an. Dabei übertreffen sich die Eltern mit Vorschlägen darüber, was den Kindern vorgelesen werden sollte. Es wird um Themen gestritten, die auch in Kinderbuchrezensionen en vogue sind: ein Buch über das, ein Buch über dies. Ein Buch allerdings, das zunächst einmal nur ein gutes Buch sein will, ohne inhaltliche Instant-Zuordnungen, ein Buch, das zuallererst eine Zumutung ist, eine Trigger-Kaskade wie „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“, „Die Konferenz der Tiere“, „Krabat“ oder gleich „Der Fänger im Roggen“ – Bücher, die man früh las, ohne sie zu verstehen, und die man vielleicht bis heute nicht ganz verstanden hat –, ein solches Buch hat es heute schwer, weil es ans Ich appelliert und erst in zweiter Linie ans Wir.

Genau das aber gilt es auch heute zu verteidigen: das Ich vor dem falschen Wir der Propaganda, der sogenannten Querdenker aller braunen Couleur und der Diktatoren.

Sagen wir: Ich! Als Lesende, aber auch als Schreibende. Vielleicht reicht es irgendwann zum aufgeklärten Wir. ■

Dana Grigorcea 1979 in Bukarest geboren, Studien in Gent und Brüssel. Ihr erster Roman, „Baba Rada“, erschien 2011, „Die nicht sterben“ (Penguin Verlag) wurde 2021 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dana Grigorcea schreibt seit 2003 auf Deutsch und lebt mit ihrer Familie in der Schweiz. Sie engagiert sich in der Bewegung „Rezist“ gegen Korruption in Rumänien. (Foto: Mardiana Sani)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2022)