Greiner-Chef Kühner: „Wir werden in Russland bleiben“

Der heimische Kunststoffkonzern Greiner macht den Exodus aus Russland nicht mit. Sanktionen schaden dem Geschäft vorerst nicht, die Pandemie hat ihm sogar genützt. Warum das in Ordnung ist, erklärt Greiner-Chef Axel Kühner.

Die Presse: Greiner ist stark in Osteuropa aktiv, sowohl in der Ukraine als auch in Russland tätig. Wie wirkt sich der Krieg auf Sie aus?

Axel Kühner: Wir haben beide Seiten in einer Firma. In der Ukraine haben wir mehrere kleine Fabriken. Vor allem aber arbeiten viele Ukrainer in unseren Werken in Polen, Tschechien und Rumänien. Die müssen nun alle in den Krieg ziehen und fehlen uns. Natürlich unterstützen wir sie dabei, ihre Familien in Sicherheit zu bringen, zahlen etwa Gehälter im Voraus aus, damit sie ein wenig Liquidität haben. Gleichzeitig haben wir rund 500 Beschäftigte bei unserer russischen Tochter.

Halten Sie am Russland-Geschäft fest? Etliche westliche Konzerne ziehen sich ja aus Protest gegen den Krieg aus dem Land zurück.

Wir werden in Russland bleiben. Denn wir sind der Überzeugung, dass Putin das Problem ist und nicht Russland und sein Volk. Wir stellen Lebensmittelverpackungen her und sehen uns daher als Teil der Grundversorgung. Natürlich ist das ein schwieriges Thema. Und man kann immer sagen: Da redet sich jemand darauf aus, dass er nur für das Volk im Land bleibt. Aber man muss auch so ehrlich sein, dass Russland nicht das einzige politisch schwierige Land ist, mit dem der Westen Geschäfte macht. Wo genau ist denn der Unterschied zwischen der Ukraine und den Uiguren in China? Was in der Ukraine passiert, ist ein Problem. Aber es ist ein Putin-Problem – und noch dazu ein eher neues.