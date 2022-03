Wolfgang Rihm: Musik, die alle Linien überschreitet

(c) Uli Deck / dpa / picturedesk.com

Wolfgang Rihm ist 70. Zum Geburtstag des großen Unangepassten unter den deutschen Komponisten, der unermüdlich seinen eigenen Werken beim Entstehen zu lauschen scheint.

Wolfgang Rihm wird 70. Er ist so etwas wie der deutsche Nationalheilige unter den Komponisten unserer Zeit. So veröffentlichten dieser Tage in unserem Nachbarland alle Medien, die etwas auf sich halten, ausführliche Porträts und Interviews mit dem Jubilar. Und selbstverständlich mussten dabei hochaktuelle Statements abgefragt werden, auf die Rihm mit einem Satz reagierte, der viel über seine Persönlichkeit aussagt.

Angesprochen auf den russischen Dirigenten Valery Gergiev, der aller westlichen Engagements verlustig ging, weil er sich nicht öffentlich gegen Wladimir Putin äußern wollte, antwortete der Komponist dem Redakteur der „Süddeutschen Zeitung“: „Es ist ein allgemein menschliches Bedürfnis, dass man möchte, dass der, mit dem man zusammenarbeitet, nicht auf der falschen Seite ist. Trotzdem: Das Unter-Druck-Setzen ist etwas, das man gerade an repressiven Systemen kritisiert. Plötzlich verhält man sich genauso. Man setzt unter Gesinnungsdruck.“